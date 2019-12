Trump suspende proceso para designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno ya cuenta con todo lo necesario para clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, pero, de momento, suspenderá el cambio “a petición de un hombre al que respeto y ha trabajo bien con Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador”.

