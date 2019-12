UE: Supresión de inmunidad a cuatro diputados venezolanos es una "violación grave"

El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que la decisión de suprimir la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados de Asamblea Nacional de Venezuela supone “una violación grave” por parte de “la Corte Suprema de Venezuela y la Asamblea Constituyente no reconocida”.

“Esta decisión, que siguió a la solicitud de la Corte Suprema sobre las acusaciones de la Fiscalía General, es una violación grave de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y el principio democrático de separación de poderes”, dijo en un comunicado difundido el sábado, a través del departamento de prensa del Consejo de Europa.

La Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el presidente en disputa Nicolás Maduro, suspendió el lunes a los diputados opositores Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli acusados de rebelión, conspiración, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección para delinquir y usurpación de funciones.

Declaration by the High Representative @JosepBorrellF on behalf of the EU on Venezuela:

The decision to strip 4 members of the National Assembly of their parliamentary immunity is a serious violation of the democratic principle of separation of powers. https://t.co/G3mbFOXKhe