Así funciona el sistema de misiles iraní Tor-M1 que derribó al avión ucraniano en Teherán

Desarrollado por la Unión Soviética, es capaz de detectar hasta 42 objetivos aéreos en movimiento de forma simultánea

Crecen las sospechas en torno al avión ucraniano que se estrelló este martes en Teherán horas después del bombardeo de Irán contra instalaciones norteamericanas en Bagdad. En medio de las especulaciones, una de las versiones que cada vez cobra más fuerza, incluso en el seno de la comunidad internacional, es que la aeronave comercial de Ukraine International Airlines habría sido derribada por el sistema anti-aéreo iraní Tor-M1. Incluso en las últimas horas circularon imágenes que darían crédito a esas versiones.

De acuerdo a la revista Newsweek, el sistema, desarrollado por la Unión Soviética, aún estaba activo en las zonas sensibles de Irán, temiendo algún tipo de represalia instantánea por parte de las fuerzas de los Estados Unidos.

Pese a que el contraataque nunca se produjo, las bases defensivas del régimen se mantuvieron alerta. Los oficiales de inteligencia que dialogaron con la publicación norteamericana creen que lo que impactó contra el vuelo 752 fue un misil tierra-aire Tor-M1 construido en Rusia, conocido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como Gauntlet.

Tor-M1 es un sistema de misil superficie-aire, de altitud baja a mediana, de corto alcance diseñado para atacar aviones, helicópteros, misiles crucero y drones, entre otros. Fue diseñado en época de la Unión Soviética bajo la denominación GRAU 9K330, aunque comúnmente es conocido por la designación que le atribuyó la OTAN.

Cuenta con un vehículo de combate 9A330, que lleva cuatro tripulantes: un conductor y tres operadores. Asimismo, actúa como transporte, lanzador y radar.Esto le permite ser el único capaz de detectar hasta 42 objetivos aéreos en movimiento y lanzar misiles de defensa aérea contra dos objetivos de forma simultánea.

Este vehículo tiene, además, la capacidad de disparar desde una posición fija o en movimiento. El tiempo de su configuración se calcula en tres minutos y el tiempo de reacción estimado, desde la detección del objetivo hasta el lanzamiento de los misiles, es de 5 a 8 segundos.

El Tor-M1 almacena verticalmente entre los dos radares 8 misiles 9M330 o 9M331 listos para disparar.

Al producirse el disparo, el misil es lanzado por una catapulta. Luego gira en dirección del objetivo y se enciende su motor principal de cohete de propulsión sólida. El sistema cuenta, además, con una pequeña antena en la parte superior del radar de enganche objetivo para comunicarse con los misiles después del lanzamiento.

Con un peso de 167 kg, el misil 9M330 tiene una longitud de 3,5 m, lleva una ojiva de 15 kg y llegar a alcanzar una velocidad máxima de alrededor de Mach 2.8 (unos 3.500 kilómetros por hora).

Cada sistema Tor tiene alcance de entre 1,5 y 12 kilómetros de distancia y de entre 10 metros y 6 kilómetros de altura; y es el único capaz de identificar hasta 48 blancos de forma simultánea, además de abatir, al mismo tiempo, dos objetos en el aire que vuelen a alturas de entre 20 a 6.000 metros.

La suspensión del vehículo de combate 9A330 consta de siete ruedas de carretera de doble goma con la rueda dentada en la parte delantera, la rueda dentada de transmisión en la parte trasera y tres rodillos de retorno. Puede andar a una velocidad máxima de 65 kilómetros, y lograr un alcance máximo de 500 kilómetros.

Este tipo de sistema anti-aéreo es utilizado por países como China, Chipre, Egipto, Irán, Libia, Myanmar, Rusia, Ucrania, Venezuela y Yemen, entre otros.

En enero de 2007 Rusia concluyó el suministro a Irán de los 29 sistemas de defensa antiaérea Tor en virtud del contrato suscrito por ambos países a finales de 2005, pese a la fuerte condena de la comunidad internacional, con Israel y Estados Unidos a la cabeza.

Según el contrato suscrito por ambos países, Moscú debía entregar a Teherán 29 sistemas de misiles antiaéreos Tor-M1 por un valor de 700 millones de dólares en tres años. El régimen persa señaló en ese entonces que utilizaría cada sistema anti-aéreos para defender infraestructuras vitales como las centrales nucleares de Isfahán, Teherán y Bushehr.

Cada vez son más la denuncias y las pruebas que se aportan para sostener que el régimen de Teherán derribó el avión de Ukraine International Airlines.

El gobierno de Volodymyr Zelensky está cada vez está más convencido sobre la presencia de un segundo actor en la catástrofe aérea que terminó con la vida de 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, diez suecos, siete afganos y tres alemanes. El Consejero de Seguridad y Defensa Nacional, Oleksiy Danilov, indicó que las autoridades están trabajando sobre siete posibles teorías sobre lo ocurrido y que entre ellas figuraba que seguramente el avión había sido alcanzado por un misil de fabricación rusa. Alrededor de 40 expertos de ese país arribaron este jueves a Teherán para interiorizarse sobre lo ocurrido y tratar de tener acceso a las cajas negras. Una de las consideraciones del funcionario es saber si “el avión fue alcanzado por un misil de defensa aérea, incluido un misil de crucero Tor”.

El presidente de la compañía aérea, Evgeny Dykhne, señaló este miércoles en una rueda de prensa que el aparato siniestrado era “uno de los mejores” aviones de la aerolínea y que “las posibilidades de que la tripulación cometiera un error son mínimas” cuando el avión había alcanzado una altura de 2.400 metros en el momento del accidente. Además, el directivo destacó que el avión había sido revisado el pasado lunes y que la tripulación que operaba el vuelo era un “equipo excelente y solvente”. la aeronave había sido entregada a la aerolínea en 2016.

El régimen de Teherán pretendió instalar la versión de un siniestro. La Organización de Mitigación y Gestión de Desastres de Irán afirmó que, según sus primeras evaluaciones, el accidente derivó de un problema técnico, más precisamente de un incendio en uno de los motores. Estos comentarios se produjeron luego de que se especulara con que el avión pudo haber sido derribado por un misil perdido después de los ataques iraníes contra bases estadounidenses en Irak. Esto fue negado por la República Islámica que, hasta el momento, se negó a dar acceso a las cajas negras al resto de los países comprometidos con la investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que tiene “sospechas” sobre el accidente. “Tengo mis sospechas (... ) Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien podría haber cometido un error del otro lado. No fue nuestro sistema. No. No tuvo nada que ver con nosotros”, añadió el mandatario.

Justin Trudeau, premier de Canadá, por su parte, apuntó directamente contra el régimen de los ayatolás. “Tenemos información de Inteligencia de que fue derribado por Irán”, señaló en rueda de prensa desde Ottawa.

“Tenemos inteligencia de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de superficie a aire” , dijo el titular del Ejecutivo canadiense, quien aclaró que el derribo “puede haber sido accidental”.

Canadá trabajará con sus aliados para llevar a cabo una investigación completa sobre las causas del accidente.