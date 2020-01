11:17 a.m.

Dos tramos se inclinaron al lado mexicano, donde robustos árboles de eucalipto evitaron que las pesadas estructuras cayeran hasta el piso

Los fuertes vientos propinaron un golpe a la obra emblema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y arrancaron desde su base dos tramos de nueve metros de altura del muro en los límites entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California.

La barda de toneladas de acero que se encuentra en proceso de construcción no soportó las ráfagas de los vientos de Santana que derribaron los polines de acero que soportan la valla fronteriza.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en la zona limítrofe entre ambos países, a la altura de la colonia El Hípico, cuando dos tramos se inclinaron al lado mexicano, donde robustos árboles de eucalipto evitaron que las pesadas estructuras cayeran hasta el piso.

De acuerdo con las especificaciones técnicas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el constructor montó la pesada valla sobre bases enterradas a dos metros de profundidad y con refuerzos de cemento y varilla.

Colapsa por el viento nuevo muro fronterizo en Mexicali

Otros tramos en riesgo de caer fueron contenidos por grúas de la empresa constructora a cargo de los trabajos de remplazo del muro fronterizo.

“Si el muro no aguantó unos vientecitos no me imagino que pudo haber pasado con una caravana de centroamericanos hondureños o con una pandilla de mexicanos que lo pudieron haber despedazado para venderlo al kilo de fierro", dijo con sorna uno de los testigos.

La policía municipal de Mexicali descartó que hayan existido afectaciones por el accidente y no proporcionó mayores detalles a pesar de que una parte de la valla cayó sobre la avenida Cristóbal Colón. Los agentes acordonaron el perímetro para desviar el tránsito vehicular y evitar accidentes derivados del episodio.

El reemplazo de un tramo de seis kilómetros del muro inició en el 2018 en el oeste de Mexicali, junto con obras de modernización del puerto fronterizo de Caléxico, de acuerdo con información que difundió el CBP.

Los tramos afectados forman parte de las obras de reforzamiento de un muro ya existente en esa área de la frontera. De acuerdo con representantes de la Patrulla Fronteriza, los paneles acaban de ser instalados, pero el concreto de cimentación no había completado su proceso de asentamiento, por lo que el viento de los llevó.

De acuerdo con información oficial, el incidente no dejó heridos en ningún lado de la frontera, pero sí provocó daños en la zona de construcción de la franja estadounidense.

Autoridades estadounidenses agradecieron las medidas tomadas por las autoridades mexicanas e iniciaron con las gestiones para limpiar el área y retirar los tramos de muro afectados.

Apenas el martes, el presidente Donald Trump se jactaba de que México ya estaba “pagando por el muro” fronterizo. Esto en clara referencia a las labores de contención ejecutadas por la Guardia Nacional en la frontera sur de México y Guatemala, donde no se ha permitido el ingreso masivo de migrantes provenientes de Centroamérica.

Cabe recordar que la promesa de un muro fronterizo fue el eje central de la campaña de Trump en las elecciones de 2016 y, si bien, apenas el año pasado consiguió la liberación de recursos necesarios para levantar su valla, desde el inicio de su mandato ha implementado diversas acciones para levantarla.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque lo cuqueen (provoquen), no responderá a las afirmaciones de Trump. Aseguró que sus adversarios quisieran que se peleara con el gobierno de Estados Unidos, pero que su política es la de amor y paz.

“Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, miren: amor y paz”, dijo haciendo con sus dos manos el símbolo de paz y amor.

“Lo que quisieran nuestros adversarios, los que dejaban pasar armas, los que llegaban a acuerdos con el gobierno estadunidense, los que están callado ahora que está detenido (Genaro) García Luna, ellos quisieran ahora que nos peleáramos con el presidente Trump. No, no tenemos problemas de conciencia, nosotros gobernamos por mandato del pueblo, no llegamos a la presidencia por un fraude electoral, tenemos legitimidad suficiente y tenemos principios y sabemos que tenemos que gobernar haciendo valer la Constitución”, añadió en Palacio Nacional.