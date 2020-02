Juan Guaidó se reunió con Mike Pompeo y Nancy Pelosi

El presidente interino de Venezuela fue recibido por el secretario de Estado norteamericano y la presidenta de la Cámara de Representantes en Washington. También tiene previsto reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro

Un día después de su reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mantuvo este jueves un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y con la líder demócrata Nancy Pelosi.

Al igual que con Trump, ambos encuentros fueron privados. Con Pompeo saludaron a la prensa y luego se retiraron, mientras que con Pelosi brindaron una breve conferencia de prensa.

“Junto al secretario de Estado de EEUU hicimos un seguimiento a nuestros acuerdos en el marco de la Cumbre Antiterrorista. Vamos a ejercer más presión y medidas hacia la dictadura y el conglomerado criminal internacional que representa”, manifestó el titular de la Asamblea Nacional venezolana en su cuenta de Twitter, una vez finalizado el encuentro.

El presidente interino de Venezuela también se reunió con Mark Green, administrador de la Agencia internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés).“Seguimos trabajando para nuestra gente, para los venezolanos, con el respaldo de Estados Unidos, América Latina y Europa. Los venezolanos están enfocados en obtener soluciones, hemos construido capacidades sin duda, pero este año sin duda debe ser de los venezolanos para realizaciones y lograr nuestras metas”, destacó el líder opositor a su llegada a la reunión. En el encuentro, el funcionario norteamericano le ratificó a Guaidó el apoyo a Venezuela y la articulación para combatir la campaña de ataque que la dictadura de Nicolás Maduro ha empleado contra la ayuda humanitaria enviada por Washington y otros países de la comunidad internacional.

Pasadas las 14.30, hora local, el líder venezolano brindó una breve conferencia de prensa junto a la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, desde el Capitolio. La demócrata agradeció a Guaidó “por su coraje y su liderazgo” para hacer frente a la dictadura de Maduro.

El presidente interino de Venezuela, en tanto, agradeció “el recibimiento” que tuvo en el Congreso de EEUU. “Es una causa venezolana, latinoamericana, contra una dictadura que alberga terroristas y narcotraficantes para desestabilizar la región”. “Debemos poner fin al régimen de terror que destruyó Venezuela, que inunda de narcotráfico las calles de EEUU y el Caribe”.

Asimismo, adelantó que “pronto” regresará a Venezuela.

Por su parte, Guaidó también tiene previsto reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El líder opositor venezolano sigue adelante con su agenda, un día después de la esperada reunión con Trump, que fue calificada de “muy productiva” por el presidente interino del país caribeño. “Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, agregó.

Guaidó agradeció el “compromiso” de Trump, quien en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso expresó su compromiso con la “lucha justa por la libertad” de Venezuela.

“Enfrentamos en Venezuela, como ustedes saben, una dictadura, una dictadura que persigue, que tortura, que secuestra, que amenaza de muerte, que atentó contra el vehículo de los diputados el 15 de enero, que quiere destruir un país. No se lo vamos a permitir”, agregó Guaidó, quien anticipó que las “acciones concretas” contra Maduro se irán anunciando “en su momento”.