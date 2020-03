El Ministerio de Salud de Belice ha confirmado el primer caso de coronavirus en ese país, el único en América donde hasta ahora no se habían registrado contagios.

La paciente es una mujer de 38 años, residente en la ciudad de San Pedro, quien estuvo previamente en las ciudades de Los Ángeles, en California, y en Texas

Las autoridades han informado que realizan el mapeo de todos los contactos que pudo haber tenido este caso para tomar medidas como aislamiento, evaluación durante 14 días e imposición de cuarentena obligatoria

PRESS RELEASE: The Ministry of Health announces the first confirmed case of COVID-19 in Belize🇧🇿. pic.twitter.com/6rXiglgh6U