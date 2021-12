Karen Lacayo se reencuentra con su esposo e hijo, piden asilo político en EEUU

Desde el pasado 8 de noviembre se encuentra en tierra estadounidense, luego de pasar una larga travesía para poder optar al asilo político

Karen Lacayo, hermana del preso político, Edward Lacayo, conocido como “La Loba” informó a 100% Noticias que desde el pasado 8 de noviembre se encuentra en Miami, luego de su travesía al salir de Nicaragua, en busca de asilo político en los Estados Unidos. Lacayo, quien también es conocida como “La Lobita”, sufrió una fuerte fractura en su rodilla izquierda luego de caerse del muro fronterizo entre México y Estados Unidos al momento de intentar cruzarlo.

De acuerdo con el testimonio de Lacayo, tuvo que abandonar Nicaragua el pasado 17 de junio, junto a su esposo e hijo. Salieron por punto ciego hacia Honduras, lugar donde no la querían dejar pasar porque existía una lista y ahí aparecía su nombre.

Lea: EEUU deporta a México a Karen Lacayo y excarcelado político Melkissedex López

“Los policías de frontera de ese país no me querían dejar pasar, pues salía en una lista que el gobierno de Nicaragua le había pasado, o sea tenía restricción migratoria y me querían entregar al Ejército sandinista. Mi esposo les decía que no, entonces ellos lo revisaron y le encontraron 1,000 dólares. Le dijeron que se los dejara y mi esposo contestó que solo eso traía y le regresaron 300 dólares, le robaron 700 dólares solo así me dejaron salir del país” narró Karen Lacayo a 100% Noticias.

Karen Lacayo expresa que luego de ese incidente en Honduras, logró pasar en autobús hasta Guatemala, “de ahí pasamos a México en balsa por río, al llegar a México estuvimos presos en Migración, nos soltaron al día siguiente y estuvimos 4 meses en Tapachula, Chiapas México”.

“Luego salimos al DF hasta Tijuana, Baja California ahí cruzamos el muro pero yo no logré pasar, solo mi esposo e hijo, yo me caí del muro y me fracturé la rodilla izquierda. En México me llevaron en una ambulancia al hospital y me inmovilizaron el pie, me enviaron durante 15 días en un campamento de indigentes enfermos” añadió Lacayo a 100% Noticias.

Cruza río

Tras su relativa recuperación en México, Lacayo hace el segundo intento por ingresar a Estados Unidos. El día 06 de noviembre logró pasar por el río Colorado para cruzar la frontera de Arizona, y señala que estuvo detenida por dos días en migración y logró salir el 08 de noviembre. Karen actualmente se encuentra en Miami, Estados Unidos donde se pudo reencontrar con su esposo y su hijo.

Recuerde Leer: Karen Lacayo sufre accidente en muro fronterizo, no logra pasar a EEUU, solo esposo e hijo

“Mis planes son operarme y recuperarme y siempre seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos y de Nicaragua” expresó Karen Lacayo.

La Lobita como es conocida, sufrió acoso, agresión e intimidación en su casa de habitación en Masaya, Nicaragua. Karen era una voz fuerte que demandaba la liberación de su hermano Edward, preso político de Daniel Ortega. Edward Lacayo fue condenado a 15 años de prisión el pasado 14 de marzo del 2019.

Lacayo fue acusado por la “justicia orteguista” de ser narcotraficante. El régimen de Daniel Ortega le imputó ese delito común como una forma de “venganza” denuncian sus familiares y permanece recluido en celdas de máxima seguridad en el sistema penitenciario conocido como “La Modelo” en Tipitapa, Managua. Fue por recomendación de su hermano, que Karen se fue del país, ante el incesante hostigamiento en su contra.