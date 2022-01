Primera caravana de hondureños y nicaragüenses de 2022 sale hacia EE.UU.

10:28 a.m.

San Pedro Sula (Honduras).- 15 ene (EFE).- La primera caravana de inmigrantes hondureños, acompañados de nicaragüenses, de 2022, salió este sábado desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia los Estados Unidos, en busca de un trabajo para ayudar a sus familias, según relataron muchos de ellos a Efe.



"Nos vamos por falta de empleo, vamos a buscar un futuro mejor", dijo Miguel Domínguez, un perito mercantil, originario de Taulabé, departamento de Comayagua, en la región central de Honduras.

Abrazado con la bandera de su país, en azul y blanco, Miguel fue uno de los hondureños que hoy alentó a unos 300 inmigrantes del primer grupo que salió desde la Central Metropolitana de autobuses del servicio interurbano, de San Pedro Sula.



Confundidos, los inmigrantes hondureños y nicaragüenses, por la falta de un guía que les orientara para salir ordenados en la caravana, el primer grupo salió a pie entre las 03.30 y 04.00 horas locales (las 09.30 y 10.00 GMT), desde la Central Metropolitana, en cuyas aceras y áreas verdes durmieron anoche, con un cielo despejado, y con luna, como techo.



El segundo grupo, de no menos de 400, salió unas tras horas más tarde, dirigiéndose hacia Corinto, punto aduanero en la frontera común de Honduras y Guatemala, cercana al Caribe.

MUCHOS NICARAGÜENSES EN LA CARAVANA

En la caravana van muchas mujeres con niños de corta edad, algunas en grupos familiares o de amigos, de varias regiones del país centroamericano.



En la caravana también van muchos nicaragüenses que, en su mayoría, al menos de los que hablaron con Efe, prefirieron no identificarse con su nombre, "por temor a represalias" y "por miedo a la dictadura de Daniel Ortega y la Rosario" (Murillo, su esposa).

Hasta las 03.00 horas locales, muchos de los inmigrantes, estaban confundidos porque unos decían que se iban "en la madrugada" y otros "a las 10 de la mañana".



Los consultados por Efe, hondureños y nicaragüenses, coincidieron en que se enteraron de la salida de la caravana a través de redes sociales.



Entre la confusión por no saber la hora exacta de la salida, de un grupo de unas doce personas, incluidos mujeres y niños, se levantaron dos hombres a gritar de manera reiterada: "Es la hora de irnos, levántense, no podemos esperar hasta las 10 de la mañana".



"Vámonos ahora, llevamos niños, el sol de las 10 estará muy fuerte y no avanzaremos mucho", gritó en otro extremo una mujer, tomada de la mano de un hijo suyo, de unos siete años.



Unos 50 metros más adelante, un supuesto pastor evangélico, apoyado con un megáfono, llamó a reunirse a "todos para orar". "Para que nos vaya bien en el camino y que Dios nos cuide", añadió.



Después de la oración preguntó: "¿quiénes se quieren ir ahora mismo y quiénes a las 10?".



La mayoría levantó la mano para decir "nos vamos ahora mismo", hacia las 03.30, y salieron a pie rumbo a Corinto, distante a más de 100 kilómetros desde San Pedro Sula.



En el caso de los inmigrantes hondureños, son miles los que se han ido en caravanas, desde la primera, en octubre de 2018, por el punto fronterizo de Agua Caliente, en el occidente de su país, y por Corinto.

CASTRO Y KAMALA HARRIS HABLARÁN SOBRE MIGRACIÓN

Sin embargo, otros miles, en promedio de entre 300 y 700 lo hacen a diario, solos o en pequeños grupos, según fuentes de organismos humanitarios que ayudan a los inmigrantes.



La violencia criminal y la falta de oportunidades de trabajo son las principales causas que aducen los inmigrantes hondureños para irse de su país, de 9,5 millones de habitantes, de los que el 70 por ciento son pobres, afirman entes humanitarios y analistas.



Los primeros inmigrantes hondureños que han salido en 2022, lo hicieron a nueve días de que asuma la Presidencia de su país, Xiomara Castro, ganadora de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021.

Los inmigrantes no saben si podrán cruzar hoy a Guatemala para seguir con su caravana.

Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, ha prometido mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas para que no sigan abandonando su país en busca de oportunidades en México y Estados Unidos.



El tema migratorio será abordado por Castro y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien el 27 de enero estará presente en la investidura de la nueva presidenta de Honduras.