EEUU anuncia fin de la Orden del Título 42 que permite deportaciones expeditas

El funcionario aclaró que los migrantes que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados.

Estados Unidos anunció la terminación de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con la cual expulsan a los adultos solteros y unidades familiares no autorizadas que llegan a las fronteras terrestres para protegerse contra la propagación de COVID-19, informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

En una declaración, Mayorkas informó que a partir del 23 de mayo del 2022 los CDC rescindirán su orden de salud pública del Título 42 de conformidad que se aplica desde marzo de 2020.

“El Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública utilizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para proteger contra la propagación de enfermedades transmisibles. El Título 42 permanecerá vigente hasta el 23 de mayo y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste”, indica.

LEER MÁS: Restos de Neylin Judith Rizo, la joven que murió al cruzar el río Bravo llegan a Nicaragua

Al mismo tiempo, el funcionario aclaró que los migrantes que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados.

“Una vez que la Orden del Título 42 ya no esté vigente, el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utilizamos para colocar a las personas en procedimientos de deportación. No obstante, sabemos que los contrabandistas difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables. Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados”, insistió

Al respecto, Astrid Montealegre de NAHRA explicó que con esta nueva medida los oficiales de migración podrán decidir si la persona migrante es apta para la solicitud de asilo.

“El título 42 permite las deportaciones expeditas o sea no le brinda a la persona la oportunidad de presentar su caso de asilo, entonces están eliminando ese título 42 (...) ahora tomen en cuenta de que hay una nueva política que va entrar en vigencia en mayo que permiten la revisión expedita de todos los casos de asilo por los oficiales de inmigración” dijo Montealegre a 100%Noticias.

SEGUIR LEYENDO: Gerente general del diario La Prensa de Nicaragua es condenado a nueve años de prisión

En este sentido, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU señaló que la administración implementa una estrategia integral para procesar y evaluar las solicitudes de asilo y deportación.

“Hemos implementado una estrategia integral de todo el gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera. Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección”.

Agrega “Aumentaremos el personal y los recursos según sea necesario y ya hemos redistribuido a más de 600 agentes del orden público en la frontera. Estamos refiriendo a los contrabandistas y ciertos cruces fronterizos para su enjuiciamiento penal. Durante los próximos dos meses, implementaremos protocolos COVID-19 adicionales y apropiados, incluido el aumento de nuestro programa de vacunación”.

LEER MÁS: Ayuda para repatriar cuerpos de dos nicaragüenses migrantes ahogados en río Bravo

Mayorkas reiteró que la Administración Biden-Harris buscará todas las vías para asegurar las fronteras, hacer cumplir leyes “una solución a largo plazo solo puede provenir de una legislación integral que traiga una reforma duradera a un sistema fundamentalmente roto. Continuaremos trabajando con países de todo el hemisferio occidental para ofrecer vías seguras y legales para los migrantes que buscan protección o reasentamiento, agilizar las repatriaciones, abordar las causas profundas y tomar medidas coercitivas contra las redes de contrabando que atraen a los migrantes a emprender el viaje peligroso y, a menudo, mortal a nuestras fronteras terrestres”.