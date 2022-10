El país podría estar enfrentando la tercera ola migratoria encabezada por exfuncionarios públicos, las anteriores fueron protagonizadas por perseguidos políticos y familiares; advierte especialista en temas de Migración

Alejandro Martínez es un nicaragüense que se dispone a emigrar a España en los próximos días, cuenta que su viaje lo ha preparado desde hace tres meses que finalizó la obra de construcción en la cual laboró como ingeniero residente.

“Yo estuve bien hasta el 2020, puse bonita mi casa y cambié mi carrito, pero todo cambió en los últimos años”, lamenta.

Martínez cuenta que es el único empleado de su hogar y como padre de tres niños menores de seis años no se puede dar el lujo de estar desempleado. “Hace un mes vendí mi camioneta, pagué algunas deudas y el resto lo usé para el viaje porque deseo mandar a traer a mi familia”, dice.

Señala que en doce años de ejercer su profesión siempre estuvo movilizándose al interior del país, “pero ahora ya ni en los departamentos lejanos hay proyectos de ingeniería por eso me toca dejar el país”, dice.

Martínez tuvo que posponer su viaje programado para este 10 de octubre por la tormenta Julia que azotó el país el 9 de octubre como huracán. Señala que pensó en emigrar a Estados Unidos, pero hizo cuentas y no le resultó porque espera llevarse a su familia en unos meses.

“Yo tengo a mi madre y mis hermanos en España, me van a dar la mano y yo espero que a inicios del próximo año ya estemos reunidos como familia, no es una decisión fácil, pero los últimos meses hemos estado sobreviviendo con los ahorros de mi liquidación”, expresa Martínez.

Alejandro Martínez cuenta que él ya tenía su pasaporte, pero a finales de septiembre decidió solicitar nuevos pasaportes para sus hijos y su esposa.

“Me fui de mañana a hacer una gran filota en Migración y Extranjería de Metrocentro, yo creo que todos los que estábamos ahí andábamos con la misma idea salir del país”, dice.

Éxodo imparable

En la última semana, las imágenes de nicaragüenses realizando filas en puestos de Migración y Extranjería en Managua y otros departamentos para solicitar el pasaporte se han viralizado en las distintas redes sociales.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, en septiembre pasado se otorgaron al menos 23, 600 pasaportes y unos 294, 000 servicios a nacionales y extranjeros.

Tercera ola migratoria

Astrid Montealegre, abogada y especialista en temas migratorios de la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA, por sus siglas en inglés), habló con 100%Noticias y explicó las motivaciones de los nicaragüenses para salir del país.

La experta señala que la mayoría son empujados a abandonar Nicaragua en calidad de “exiliados” o “desterrados” tras huir de la represión política y no porque quieran hacerlo, un segundo grupo escapa de la pobreza y un tercero está compuesto por personas que le trabajan al estado.

“Vemos el incremento de trabajadores del estado que no necesariamente están siendo perseguidos, pero no sienten que tienen libertad para expresarse o que están siendo obligados a participar en acciones de las cuales no están de acuerdo ideológicamente”, declaró la especialista.

Añade que este último grupo de personas busca oportunidades de trabajo en el exterior sin estar obligado a “ideologías del gobierno”.

Montealegre explica que existe una “minoría” que tratan de salir del país por vía legal y lo hace a través de peticiones familiares, permisos de trabajo o con visas de estudiantes, pero insiste en que es un porcentaje menor.

Astrid Montealegre concluye aclarando que no existe ningún tipo de política migratoria en Estados Unidos que beneficie a los nicaragüenses. “No es cierto, no hay amnistía general para los nicaragüenses, no hay asilo general ni hay detención para los nicaragüenses, eso significa que cada persona debe enfrentar su propio caso”.

Funcionarios públicos a la fuga

Un grupo importante de migrantes que se ha registrado últimamente son los ex empleados públicos que “aprovechan las vacaciones para abandonar el país” ante las presiones políticas a las que están sometidos.

"Estamos cansados ya de tanta presión, de que nos exijan hacer algo que no queremos hacer y de las actitudes que ha tomado el gobierno en contra del pueblo nicaragüense", dijo la ex jueza Liseth de los Ángeles Santamaría Duarte al medio Nicaragua Actual en septiembre pasado.

La exfuncionaria se exilió en Estados Unidos y según sus declaraciones, después de cuatro años renunció al cargo de jueza Local Penal en Nueva motivada por las exigencias que estaban lejos de impartir justicia.

“Me sentía como un títere en el trabajo, porque tenía que hacer lo que mi jefe me ordenaba y si yo regreso a Nicaragua me pueden acusar por traición a la patria, me pueden meter presa, entonces yo tengo miedo regresar a Nicaragua y que le hagan daño a mis hijos y a mi familia”, dijo Santamaría Duarte.