7 a.m.

Costa Rica y EEUU son los dos principales destinos de los nicaragüenses. En Managua, cientos de jóvenes abarrotan Migración y Extranjería para tramitar su pasaporte

Los nicaragüenses están acudiendo a las sucursales de Migración y Extranjería en Managua para tramitar su pasaporte y migrar en busca de nuevas oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida de sus familias.

En redes sociales, los usuarios han difundido una serie de videos en donde se observan las largas filas en las oficinas centrales de Migración y Extranjería, ubicadas cerca de la Tenderí, en Managua.

La mayoría de las personas que hacen filas son jóvenes, quienes portan documentación en su manos y esperan su turno para poder ingresar a Migración, acampan de pies bajo el inclemente para tramitar su pasaporte.

Lea: Migración nicaragüense y venezolana "está rebasando los límites" dice Canciller de Costa Rica

“Siete y 29 de la mañana, mirá como se está yendo la gente, hermanita en Cristo, andan trayendo sus papeles para poderse presentar, pero son mares de personas, son unas filas que esto baja hasta lago (entrada al hospital Solidaridad)”, dijo Victor Montalvan, quien grabó un video de las grandes filas y lo subió a su cuenta de Tick Tok.

“Esto es un gentío que da miedo, el último que apague la luz”, dice en tono asombrado el ciudadano que graba con su teléfono celular mientras camina al otro lado de las carretera.

El duro exilio

Carlos Sebastián Reyes López es un joven luchador, a finales de mayo dejó el calor de su natal León para emprender un viaje que podría costarle la vida, salió en busca del sueño americano con la finalidad de encontrar un empleo y mejorar la calidad de vida de los suyos.

Reyes López, quien en 2018 participó en las protestas antigubernamentales, primeramente, viajó a Guatemala en donde permaneció por corto tiempo, pero al no encontrar estabilidad económica, regresó a León, en donde la pandemia del Covid-19 golpeó a su familia.

Carlos Sebastián, decidió emprender la travesía junto a otros amigos, llegaron legal hasta México y sin la posibilidad de pagar coyote alguno, pues el viaje les saldría más caro.

“En Nicaragua no hay oportunidad para trabajar, quise intentarlo, quedarme y luchar, pero no se podía, la situación económica no mejoraba y mi mamá pasaba momentos difíciles en Nicaragua”, expresó Carlos Sebastián a 100% NOTICIAS.

El joven Reyes López logró cruzar el río Colorado y se entregó a autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes lo mantuvieron encerrado en una delegación policial por más de un mes.

“Aquí estoy luchando con amistades, a veces se logra hacer dinero, a veces no, pero al menos logro tener para mis gastos personales, cosa que en Nicaragua nunca hice”, señaló el joven.

Costa Rica cambia las reglas de ingreso

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica recientemente cambió los requisitos de ingreso para las personas originarias de países como Venezuela, China, Colombia, El Salvador y Nicaragua, quienes ahora tendrán que tramitar visado antes de su llegada.

Costa Rica eliminó el visado En el caso de los salvadoreños, ya no requieren visado y pueden ingresar siempre que su pasaporte esté vigente, pero el plazo de permanencia otorgado por el oficial de control migratorio costarricense no será mayor al de la vigencia del pasaporte.

Para los colombianos, Costa Rica les exige visado. “A ellos se les exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima de tres meses y, del mismo modo, pueden quedarse un máximo de 90 días, de acuerdo con las últimas reglas para ingreso a Costa Rica emitidas el 8 de agosto de 2022 en el diario oficial La Gaceta”, detalla el diario La Teja de Costa Rica.

En el caso de los venezolanos, otro de los países con alta tasa migratoria, Costa Rica les pide visado previo. Costa Rica aceptará sus pasaportes y correspondientes prórrogas. “Eso sí, para el estampado de la visa consular o consultada (la que se otorga cuando el interesado no puede presentar la solicitud ante el cónsul de su país de origen o residencia habitual), el pasaporte sí deberá tener una vigencia mínima de tres meses”, agrega el medio.

Muchos venezolanos transitan por Centroamérica con la finalidad de llegar a Estados Unidos con la idea de encontrar un trabajo informal y ayudar a paliar las necesidades económicas de sus familias.

¿Qué pasa con los nicaragüenses?

Costa Rica siempre ha solicitado visa para los ciudadanos nicaragüenses que desean llegar a ese país, los pasaportes de los pinoleros deben de tener una vigencia de por lo menos tres meses a su llegada a ese país.

Costa Rica otorga un plazo de hasta 90 días a los ciudadanos nicaragüenses que ingresen como turistas. Los pinoleros también podrán solicitar en los consulados de Costa Rica en Nicaragua y Panamá, visas de tránsito de un solo ingreso o doble, siempre que viajen por razones comerciales o laborales.

Esto abarca actividades agrícolas, de empleo doméstico, construcción, seguridad privada y cuidado de adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas menores de edad.

Costa Rica también solicita que las personas que ingresen como turistas o de tránsito, tienen que presentar una certificación que demuestre que el solicitante no posee antecedentes penales.

“Para obtener el visado de tránsito, la persona sí deberá acreditar ese vínculo con un documento idóneo con no más de seis meses de haberse emitido o excepto si el documento trae expresamente una fecha de vencimiento”, explica La Teja.

Migración nicaragüense

En julio de 2022 la migración nicaragüense hacía Estados Unidos creció un 8% con la llegada de 12 mil 131 ciudadanos, según arrojó la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Los datos de la CBP indican que entre enero y julio unos 96 mil 193 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos de manera irregular, esta cifra refleja un crecimiento de 201%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registró el arribo de 31 mil 868 migrantes.

Además, señalan que solo en el mes de julio las detenciones de migrantes nicaragüenses sumaron 12 mil 131, es decir 8% más que en el mes anterior, cuando se reportaron 11 mil 258 llegadas.

Respecto a la aplicación del Título 42, EEUU aplicó su política migratoria a 2 mil 357 nicas. Mientras que 93 mil 836 han sido amparados bajo el Título 8.

Lea más: Cetcam: “Nicaragua vive un desplazamiento forzado disfrazado de migración”

En este caso, los compatriotas son entrevistados por los agentes fronterizos y estos determinan si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país.