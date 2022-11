Regresan largas filas en Migración y Extranjería de Managua, pese a servicio de citas en línea

A finales de octubre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua habilitó las consultas y trámites en línea, pero tal parece que la población prefiere hacerlo de forma presencial

A pesar que la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua puso a disposición de los usuarios el servicio en línea a través de la dirección electrónica habilitada por el Ministerio de Gobernación, para solicitar los servicios de visa de salida a menores, pasaporte, nuevo y renovación y certificado de movimiento migratorio, continúan las largas filas en las afueras de la instalaciones centrales en Managua.

100% Noticias constató que este lunes las largas filas de ciudadanos a la espera de realizar trámites en la dirección central ubicadas por el Hospital Solidaridad permanecen.

La semana pasada la directora de la Dirección de Migración, Aura Téllez, explicó a medios oficialistas que el objetivo de la plataforma es reducir los tiempos de espera y brindar un servicio más ágil a la población. Sin embargo, aún no se refleja en la realidad.

“Tomando en cuenta la gran demanda de nuestra población hemos habilitado este servicio, para ello se creó el sistema de cita electrónica en línea donde el ciudadano realiza su previa cita para ser atendido en nuestras oficinas, actualmente, solo está habilitado para ser atendido en nuestra sede central y próximamente será habilitada a nivel nacional”, señaló.

De acuerdo a los datos que arroja la plataforma se reporta un registro de 600 trámites por día, aparentemente algunos pobladores desconocen el nuevo servicio.

“La idea es que el usuario no necesite hacer largas filas y evite los cobros ilegales de personas ajenas a la institución, quienes no realicen el trámite previo no podrán ser atendidos en la sede central, sino que tendrán que acudir a las otras Sertrami del país”, explicó

Una vez que el usuario ha ingresado a la plataforma debe cumplir con el paso a paso que la misma solicita, entre ellos, el sitio donde va a ser atendido, luego agendar en el calendario donde se reflejan los días disponibles para citas, agregar datos personales y el tipo de servicio a necesitar, el tipo de documento con el que se va a registrar, ya sea cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia, número telefónico y correo electrónico.