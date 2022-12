Migrante nicaragüense sobrevive a secuestro masivo, narra los momentos de angustia

Bayron Montiel contó que fue secuestrado junto a unos 800 inmigrantes, se trata de uno de los secuestros masivos en los últimos años registrados en México

El migrante nicaragüense Bayron Montiel narró a la periodista Leana Astorga de Telemundo 51 en Miami, Estados Unidos, los momentos de angustia que vivieron más de 800 migrantes secuestrados por carteles del narcotráfico en México, la mayoría de origen nicaragüense.

Montiel contó que fue secuestrado junto a unos 800 inmigrantes, se trata de uno de los secuestros masivos de los últimos años registrados en México.

“Nos metieron en una casa abandonada, alrededor de unos 5 minutos caímos a la cuenta que nos estaban secuestrado, la mujeres llorando, gente hacinada en el piso, niños llorando, los baños putrefactos”, expresó Montiel al recordar el momento en que se dan cuenta que fueron secuestrados.

Según Montiel, los secuestradores empezaron a extorsionar a las familias a través de llamadas telefónicas en las que amenazaban con matarlos si no pagaban el rescate.

“Fue bastante terrorífico el hecho para mi familia, nuestros familiares no sabían nada de nosotros. El rescate se pagó a tiempo y aún así no nos liberaron, no daban un indicio de que estábamos vivos, entonces la tortura psicológica fue bastante fuerte”, manifestó.

Al respecto, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas del organismo Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que algunos funcionarios mexicanos trabajan con carteles mexicanos.

“En México hay una colusión entre muchas autoridades y los carteles mexicanos que se coluden para realizar o ejecutar este tipo de secuestro” denunció.

En una entrevista a 100%Noticias, Montiel dijo que los secuestradores lo obligaron a llamar a su progenitora “Me hicieron llamar a mi mamá y pedirle 5 mil dólares”, dijo.

De acuerdo al relato de este nicaragüense, los transportistas de la línea de conexión Futura estaban vinculados con miembros de la Policía Federal y carteles mexicanos.

Cuenta que los agentes policiales los bajaron del bus para realizar una supuesta revisión de antecedentes, “pero el conductor ya estaba hablado con el cartel, secuestraron más de 17 buses desde hace una semana”, dijo

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración en un operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional detallaron entre los hallazgos que 186 personas eran de Nicaragua, 15 de Ecuador, 11 de Venezuela, 8 de Guatemala, 4 de México, 2 de Colombia, 2 de Perú, 1 de Haití y 1 de República Dominicana. De este grupo solo 15 extranjeros y 4 mexicanos pudieron acreditar su estancia legal en el país.