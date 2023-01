Los países desde donde los nicaragüenses podrán aplicar al asilo político de Estados Unidos es desde Costa Rica, Honduras o Guatemala, detalló un funcionario norteamericano

Los perseguidos políticos del régimen de Daniel Ortega podrán solicitar asilo a los Estados Unidos desde otros países centroamericanos en los que se encuentren, detalló este viernes el Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto.

Los países desde donde podrán aplicar los nicaragüenses son Costa Rica, Honduras o Guatemala, detalló el alto funcionario.

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sorpresivamente el cierre de la frontera sur para los migrantes nicaragüenses, cubanos, haitiano que se suman a los venezolanos, que pueden aplicar al programa “parole humanitario” e ingresar a EEUU de forma segura y ordenada bajo el auspicio de un patrocinador.

En la rueda de prensa, nuestro medio aliado Despacho 505 hizo una pregunta importante al subsecretario.

¿Si una persona que es perseguida por el régimen y, por ejemplo, no puede salir de Nicaragua por el aeropuerto o fronteras por temor a ser encarcelado y no tiene más remedio que llegar a Estados Unidos de manera irregular a través de México, ya no podrá solicitar asilo a los Estados Unidos?

“A este proceso se puede acceder desde cualquier país, podría ser Nicaragua, pero en ese caso, esa persona podría aplicar desde Costa Rica, Honduras o Guatemala”, explicó el subsecretario.

Lo que no está claro es que si los nicaragüenses perseguidos políticos que obtuvieron un refugio en Costa Rica o nación, pueden ser aptos para aplicar a este programa.

“Les insisto que este proceso les da la oportunidad de recibir beneficios únicos, deberían tener paciencia, encontrar lugares más seguros para permanecer un rato y aplicar. Si entran a México irregularmente o cruzan nuestra frontera irregularmente, no van a poder participar en este proceso”, advirtió Blas Núñez durante la conferencia de prensa.

También señaló que quienes ingresen a México o Estados Unidos de manera irregular, además de no ser cubiertos por las nuevas medidas, serán expulsados de estos países y no podrán regresar a suelo estadounidense durante los próximos cinco años.

En el caso de quienes ingresaron a México antes del cinco de enero de 2023, día en que Joe Biden hizo los anuncios, podrán realizar la petición a través de Internet, pero si la persona entra a México o Estados Unidos de manera irregular desde este 6 de enero, ya no tendrá la posibilidad de aplicar al parole humanitario.

Solicitud en línea

Los postulantes al parole humanitario tendrán que llenar la solicitud a través de la aplicación CBP ONE que estará disponible la próxima semana en aplicaciones móviles y para ello se debe descargar la aplicación llamada CBP One.

Desde CBP One, se creará un usuario y contraseña para acceder a la solicitud en línea del asilo. Los agentes de Migración analizarán el caso y, si determinan que existe “temor creíble” para regresar al país de origen, se le brindará un día, hora y lugar (puerto de entrada) para ingresar a Estados Unidos y continuar con el proceso de solicitud de asilo, detalló Despacho 505 en su sitio web.

“Los puertos de entrada terrestres habilitados serán: Nogales (Arizona); Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass y El Paso del Norte (Texas); y Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste – El Chaparral) en California. Aunque, una vez recibida la autorización, también se podrá ingresar vía aérea”, se lee en el medio.