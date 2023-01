Astrid Montealegre y Carolina Sediles, de American Human Rights Alliance (NAHRA), explican puntos importantes para aplicar a este programa del gobierno de Joe Biden para ingresar a Estados Unidos

Con el anuncio de que el gobierno de Estados Unidos aceptará a 30.000 migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití, a través del programa Parole Humanitario, se han generado muchas dudas acerca de quiénes pueden aplicar y cómo hacerlo. Para ayudar a despejar estas inquietudes, conversamos con Astrid Montealegre, abogada de Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), y con Carolina Sediles, del mismo organismo.

Montealegre dio a conocer que la ley se publicará probablemente este lunes, 9 de enero, lo que significa que, a partir de esa fecha, cualquier persona que tenga un contacto irregular con un oficial de la patrulla fronteriza no será elegible para el programa de “Parole Humanitario''.

“En el Parole el patrocinador juega un papel importante, porque es quien inicia la aplicación. El patrocinador debe tener ingresos arriba del 120% de la pobreza de Estados Unidos, son ingresos que deben ser suficientes y deben ser comprobables para apoyar a quienes dependen de él y al migrante, y si este viene con esposo, esposa e hijos, los que se incluyen en la fórmula matemática”, señala Montealegre.

En cuanto al tema de los ingresos, aclaró que por persona deben ser mínimo 20 mil dólares anuales, usando eso como base van a calificar y se requiere que el patrocinador sea residente legal, no significa que deber ser residente permanente, puede ser asilado.

Lea más: Asilados políticos pueden ser patrocinadores de otros nicaragüenses que apliquen al "parole humanitario" de EEUU

También puede ser una empresa y esta persona o empresa asume la responsabilidad hasta que la persona sea ciudadana americana, se vaya de EEUU o haya cumplido ciertas semanas de trabajo dentro del país.

Cabe resaltar que además de los ingresos y la ciudadanía, se señala que hay como un límite de dos años para duración del programa y hasta ese momento no se sabe cuándo se va a cerrar ni si se va a extender.

El caso de ciudadanos con refugio en otro país

Carolina Sediles se refirió al caso de los nicaragüenses que ya cuentan con refugio en otros países y dijo que, en primera instancia, ellos no calificarían para el programa de Parole humanitario, sin embargo, reconoce que cada caso es particular y podrían ser aprobados.

“Según la norma, si tenés un refugio en otro país, no calificás, porque la visa humanitaria es para protegerte. Tendríamos que ver cómo está trabajando con los venezolanos, algunos tuvieron refugio en México y calificaron para el Parole humanitario. Siempre depende de la discrecionalidad y es caso por caso, pues cada uno es diferente. Habría que ver la situación del refugio. Pueden llenar la aplicación, pero recibirán la respuesta acorde al caso”, recalcó Sediles.

Asimismo, en la conversación se aclaró que los perseguidos políticos que no pueden salir de Nicaragua por el aeropuerto, porque probablemente no tienen pasaporte y es uno de los requisitos, no pueden salir por avión, pero sí por tierra y desde ahí viajar. Así que “pueden aplicar primero, el patrocinador debe aplicar y si la respuesta es positiva deben comprar su boleto y pueden irse desde cualquier otro país”, recalca.

Algo muy importante que recomiendan las dos expertas es que no se debe hacer movimiento alguno mientras la parte del patrocinador no termine. Es decir que no porque ya el patrocinador inició el proceso se va a ir a comprar el boleto, porque no está garantizado que este sea aprobado.

En cuanto a la duración del proceso, Sediles explicó que “el Parole es de una semana o más dos, hay gente que en diez días tiene a su familiar en Estados Unidos. Todo depende de qué tan rápido se llene la aplicación y si no hay errores”.

Asesoría legal

Cabe mencionar que ambas coinciden en que es importante que los solicitantes busquen asesoría legal para llenar la aplicación, porque esto garantizará que todo esté correcto y no haya errores que demoren el proceso.

“Hay preguntas técnicas que podrían no saber responder y un asesor legal puede resolverlas”, enfatizó Sediles.

Asimismo, recomiendan bajar desde ya la aplicación para familiarizarse con ella y aclararon que los solicitantes de asilo no pueden ser patrocinadores. También aconsejan no dar información falsa, sobre todo en casos cuando ya se tiene asilo en otros países.

La aplicación del patrocinador se hace desde la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés).