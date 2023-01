Esposo que decapitó a nicaragüense Anggy Díaz: “Ella es mía”

A casi una semana de que la migrante nicaragüense fuera desmembrada por su esposo en Texas, salen nuevos detalles de la pareja que se casó en una ceremonia privada en la que no fueron invitados ni parientes ni amistades, según testigos

Dania Díaz Madre biológica de Anggy Díaz, de 21 años, declaró a medios locales que tiene la esperanza que las mujeres que sufren violencia en el mundo se identifiquen con el caso de su hija y puedan escapar a tiempo.

“Ahorita no hay espacio para el odio, nuestro espacio está ocupado sólo con el dolor para poder resistir. No entendemos el plan de Dios, pero él sí lo sabe y no nos manda a hacer preguntas… Hay mujeres que pueden vivir la historia de mi hija y espero que su muerte les pueda abrir los ojos para reconocer la violencia porque a veces ellas no saben ni cómo defenderse”, expresó Dania Díaz.

La madre de Anggy se limitó a responder que espera la justicia divina y no la terrenal porque ella al igual que su familia es una mujer de fe y evitó referirse al esposo de su hija quien acabó con su vida el pasado 11 de enero de 2023 en el condado de Waller, Texas, Estados Unidos.

“Mi hija está haciendo cosas hermosas aun estando en un lugar maravilloso. La gente siempre pregunta cosas de cada persona y solo puedo decir que mi hija es especial”, dijo entre lágrimas Diana Díaz al medio Noticias 45 Houston, antes de comenzar una vigilia en honor a Anggy Díaz.

Asimismo, Iris Díaz, tía de Anggy Díaz expresó que está asombrada porque su sobrina siempre fue amada y en algunas ocasiones le había manifestado que “ella jamás permitiría la violencia doméstica”, dijo. “Ha sido duro para nosotros desde su muerte porque cada día salen más detalles”, agregó.

En tanto, una amiga de la víctima indicó al medio New York Post que desconocen los motivos por el cual la pareja contrajo matrimonio el 23 de octubre en una ceremonia privada y casi en secreto donde no fueron invitados ni familiares ni amistades.

Esta amiga trabajaba con Anggy Díaz en la tienda Chepes Meat Market, la conoció hace cuatro años y una vez le confió que su esposo era celoso por lo que cree que la nicaragüense estaba sufriendo violencia, pero tuvo vergüenza de expresarlo.

“Ella nunca dijo que hubieran problemas; tal vez solo estaba avergonzada de admitir que su relación no era perfecta”, dijo.

Añadió que en una ocasión Jared Dicus, esposo de Anggy Díaz, publicó un video en redes sociales diciendo “ella es mía”, a esta amiga le pareció extraño por que “nadie le preguntó eso” y “salió de la nada” la expresión, reveló esta persona que pidió al medio no ser identificada.

Asimismo, recordó que la última vez que vio a la pareja junta fue en una fiesta de trabajo en diciembre pasado cuando Dicus llegó de repente. “Todo el mundo estaba pasando un buen rato y él lucía bastante molesto cuando abandonó el lugar”, describió.

Por su parte, el alguacil del condado Waller, Troy Guidry, indicó que los agentes hallaron el cuerpo de Anggy Díaz, desmembrado y sin su cabeza. “Este es el mundo en el que vivimos, es una escena espantosa”, dijo Guidry. “Ambas familias serán afectadas por esto”, añadió.

En imágenes captadas en cámaras de seguridad de Chepes Meat Market en Magnolia donde laboraba Anggy Díaz quedó registrado el momento en que Jared Dicus, bajó del vehículo, entró al local, tomó una bebida energizante y salió sin pagar.

De acuerdo con reportes de las oficinas del sheriff las imágenes captadas corresponden a después del asesinato de la víctima.

En tanto, Jared Dicus fue arrestado, se le fijó una fianza de 500,000 dólares y según las autoridades confesó el crimen de su esposa.