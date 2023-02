Leoncio Arauz, un nicaragüense que llegó en 2018 a EEUU, hoy es el patrocinador de su hermana

En una entrevista a 100%Noticias, Arauz narró que sus tíos le ayudaron a él, a su esposa y a su pequeña hija de 2 años a ingresar a EEUU por medio de un parole humanitario

El gobierno de Estados Unidos sigue aprobando parole humanitario a los ciudadanos nicaragüenses, esta vez, se trata de Leoncio Arauz, originario de San Dionisio, Matagalpa, quien llegó a EEUU en septiembre del 2018. Arauz patrocinó a su hermana Martha María Arauz, ambos se reencontraron el pasado 19 de enero de 2023.

“Llegamos a este país en septiembre del 2018 por la frontera México-Estados Unidos, mi esposa y mi niña con tan solo dos años de edad. Al inicio fue muy duro, tú sabes a todo nicaragüense lo que le cuesta llegar a Estados Unidos, el primer año fue súper duro y luego te vienes estableciendo y tú ves las prioridades que tú vas a tomar ¿qué camino tú quieres seguir en Estados Unidos?”, manifestó.

Fue así que a los dos años de haber llegado, Arauz emprendió con Artificial turf by Leo, una empresa que se dedica a la instalación de grama artificial en Miami, EEUU.

“En el primer año realicé muchos trabajos relacionados con la construcción (...) luego decidí poner mi empresa aquí en este país, me gusta emprender mi propio negocio, me gusta ser mi propio jefe y apoyar a otras personas, dar empleo y así fue como me establecí esta meta desde el segundo año ya estoy trabajando en mi propia empresa, tengo casi 4 años con mi propia empresa y me va muy bien. Agradezco a Dios por la oportunidad”, dijo Leoncio a 100%Noticias.

Leoncio se graduó como ingeniero agrónomo en Nicaragua. Trabajó por siete años para organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, hasta que en septiembre de 2018 decidió buscar nuevas oportunidades.

“Este trabajo aquí da dinero y es excelente pues la ciudad de Miami y sus alrededores hay muchas personas que instalan hierba artificial”, indicó.

Actualmente Leoncio Arauz es un residente permanente en EEUU.