Señor denuncia que acogió a una pareja nicaragüense en EEUU y ahora no quieren salir de su casa

El hombre vive en La Florida. Llevó a su casa a los nicaragüenses y ahora le dicen que la propiedad les pertenece y hasta le han echado la policía. “No ayuden a nadie”, dice el desesperado señor

Un hombre, cuyo nombre no reveló, filmó un video en el que compartió cómo ser generoso se convirtió en el peor error de su vida, pues le dio albergue a una pareja de nicaragüenses que ahora no quieren salir de su casa y hasta lo denunciaron a la policía.

La tragedia de este hombre inició el 20 de diciembre de 2022, cuando fue a realizar compras a una cadena de supermercados, donde una pareja se le acercó a pedirle ayuda, porque no tenían nada para comer.

Al saber que eran nicaragüenses, el hombre sintió afinidad, pues recordó cuando él llegó como inmigrante, así que les compró suficiente comida y los llevó a su casa. Los instaló en una casa rodante que tenía en su patio, sin imaginar que estaba metiéndose en un berenjenal.

Él les dijo que los iba a ubicar ahí para que estuvieran dos o tres días mientras encontraban un sitio donde instalarse.

Los días comenzaron a pasar y la gente seguía ahí. En febrero de este 2023, el señor les dijo que era hora de desocupar y ahí sus protegidos mostraron su verdadera cara.

“Yo hace como un mes más o menos le dije a esta gente que por favor ya se fuera, que ya era hora de que ellos buscaran su camino y el tipo me dijo de todo, que él no se iba a ir, que la ley lo protegía, que él se podía quedar el tiempo que quisiera y que si lo seguía molestando iba a llamar a la policía, porque soy un desgraciado que no apoya a los inmigrantes”, comparte el buen samaritano.

Para su sorpresa del hombre piadoso, horas más tarde la policía tocó su puerta y dijo que por qué estaba ofendiendo a esa gente. “El policía me dijo que yo no tengo ningún derecho a sacarlos porque yo los invité a mi casa y que es mi culpa ,y ellos se quedan ahí hasta que quieran”.

Lo amenaza de muerte

El hombre en su relato señala que cuando el policía se fue, el hombre se paró frente a su casa y le dijo: “Viste lo que yo puedo hacer y es más, sabes qué, donde me sigas molestando ten cuidado, porque hasta te mato”.

El señor no le respondió y al día siguiente puso la denuncia en la corte, pero para su sorpresa, le enviaron un mail diciéndole que no podía aceptar su denuncia porque no tenía pruebas ni había sufrido ningún tipo de lesión.

Además de abusivos y desconsiderados, el hombre y la mujer que lejos de agradecer la ayuda le han pagado con violencia, ya tienen más gente viviendo en la casa.

“Cuando yo me di cuenta hace unos días, ya no son dos personas las que están ahí, ahora son cinco. Son dos mujeres más y un niño que me han metido, entonces yo también fui a reclamarle que por qué ahora me estaban haciendo eso y me dijo que esa era la propiedad de él, que él tiene derecho a meter lo que le dé la gana”, dice el hombre que asegura quedó estupefacto.

"No ayuden a nadie", dice el hombre

Asimismo, cuenta que el hombre le reclamó porque le había quitado la luz, a lo que él dijo que era verdad, pero en realidad había ocurrido un circuito porque en la casa rodante estaban ocupando varios electrodomésticos al mismo tiempo.

“Yo nunca le corté la luz, pasa que cinco personas utilizan microwave, el aire acondicionado, nevera, batidora y pues hubo un circuito, llamaron a la policía otra vez y dicen que debe restablecerles la luz. El electricista cobra 300 dólares y la policía me está exigiendo que yo tengo que hacer ese pago”, prosigue.

Así que, partiendo de su pésima experiencia, este señor para pedir que no ayuden a gente que no conocen, él asegura que está llegando gente que realmente no se merecen ayuda.

“Yo sé que todo mundo no es igual, no todo mundo es de la misma forma, pero por favor tengan cuidado, no se metan a apoyar, ayudar a gente, porque ya están asesorados. Por favor no ayude y no cometan el error que yo cometí”, concluyó.