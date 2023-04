Migrante nicaragüense muere en extrañas circunstancias y su esposa clama por ayuda para repatriarlo

Santos Lucío Dolmus migró hacia y Estados Unidos desde el 2016 y su muerte no está clara para su familia que habita en una comunidad rural del departamento de Chinandega

Santos Lucío Dolmus Castillo de 36 años es un migrante nicaragüense que murió en un hospital de Estados Unidos, donde ingresó grave después de departir con un grupo de amigos.

Luz Marina Mercado, de 32 años, declaró que vio a su esposo con vida a través de una videollamada “mi esposo ese sábado mandó a comprarle una piscina a nuestro hijo de seis años. Ellos siempre hablaban por teléfono y le pidió unas foto al niño usando la piscina, ya después no lo volví a escuchar” indicó Mercado.

El miércoles 05 de abril, Luz Marina recibió una llamada donde le informaban que su esposo Santos estaba internado “Fue a eso de las tres de la tarde. Apenas respiraba mi esposo, no podía hablar y me dijeron que podía morir. Entonces hicimos una oración y al ratito me avisaron que había fallecido” refiere la viuda.

No sabe qué le ocurrió a su esposo

Cuatro días después de la muerte de Dolmus, su esposa ignora qué circunstancias llevaron a su hospitalización y posterior muerte “Solo supe que en un video sale con un grupo de amigos supuestamente a la orilla de un río donde están bailando y tomando. Pero esas personas no nos avisaron nada , nosotros nos dimos cuenta porque el hospital llamó” comenta indignada a 100% noticias. “No sabemos cuál es la causa de su muerte, es la duda que tenemos y estamos esperando el dictamen de un forense”, recalcó.

Santos y su familia son originarios de la comarca Buenos Aires, Villa 15 de Julio, municipio de Chinandega.

Con la esperanza de superarse económicamente el joven migró en septiembre de 2016 sin poder pagar los servicios de un “coyote” o guía. “Era imposible llegar a Estados Unidos en esos tiempos. Allí iba avanzando de a poco y le tomó 9 meses ingresar por California”, narra su esposa Luz Marina, quien en aquel entonces esperaba el nacimiento de su único hijo “Nunca logró cargar a nuestro hijo. Solo se vieron a través de fotos y video llamadas todos los días”, lamenta la mujer.

Dolmus Castillo, trabajó los últimos años en construcción en Texas. Su esposa lo recuerda por ser solidario con aquellos que llegaban ilegalmente igual que él en busca de oportunidades “Con esta reciente ola migratoria él le dio apoyo a quienes llegaban y nunca negó ayuda a nadie” cuenta.

Algunas de estas personas que recibió Santos, formaban parte del grupo con el que se divertía “Yo espero que alguien de los que andaba con él me llame y me diga qué ocurrió y por qué ahora está muerto. Primero dijeron que él se tiró a bañar y luego dan otras versiones”.

Esta familia de escasos recursos económicos confían en reunir el dinero necesario para la repatriación del joven migrante “No tengo una cuenta bancaria aún. Andamos casa a casa en mi comunidad pidiendo. Esperamos recibir la ayuda”, concluyó.