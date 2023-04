Una abogada experta en migración en Estados Unidos explica qué es el asilo político y cómo debe solicitarse para que sea exitoso

En el podcast Hispanic Conexion, la periodista Samantha Lugo conversó con la abogada Noelia Ramos, experta en migración, bienes raíces y asesoría corporativa, quien explicó qué es el asilo político y sobre todo llamó a los migrantes a buscar asesoría profesional, para no caer en manos de estafadores.

Ramos manifestó que la diferencia entre un asilo político y un refugio es básicamente el lugar donde se solicita esa protección.

“Si uno está dentro de los Estados Unidos va a ser considerado un asilo político, si está fuera, en su país o en un tercer país y se presenta en una embajada Americana, es considerado solicitud de refugio”, aclaró durante el programa transmitido en 100% Noticias.

Por otro lado, enumeró que no solo hay asilo por persecución política, sino que también puede solicitarse “por nacionalidad, por religión, por raza, por grupo particular o grupos sociales”.

“Se puede si es porque no puedes practicar tu religión y es el que menos piensa el que te persigue, que no es el gobierno necesariamente quién te va a estar atacando, te puede estar atacando otro grupo social”, indicó.

El éxito está en demostrar que hay persecución

En cuanto a qué requisitos debe cumplir un solicitante de refugio explicó que “de los más importantes que nosotros educamos al cliente es el elemento de la persecución, la persecución debe estar definida claramente, el agresor debe estar definido, el nivel de peligro no puede ser solamente como muchas personas en nuestros países que han presentado pruebas de que estuvieron en dos protestas, pero eso no es suficiente, estar en una protesta no es suficiente”.

Lea más: Colombia rescata a 26 migrantes que se dirigían a Nicaragua

Ramos aduce que se debe demostrar “dónde está la persecución, si llegaron a su casa, llegó la policía a buscarlo a su casa, si el mismo gobierno lo está siguiendo, lo está buscando, la palabra clave es persecución y debe de haber una evidencia que corrobora ese peligro. Si usted está en su casa y no le está pasando nada y realmente lleva una vida normal no hay una persecución o no hay un nivel de peligro que el gobierno de Estados Unidos va a decir es suficiente para otorgar un asilo”.

En su conversación con Samantha Lugo, Ramos dejó claro que una persona que recibe asilo político no debe regresar a su país, porque “si regresa está abandonando ese amparo, esa protección que vino a buscar a los Estados Unidos y por consiguiente puede declararse de que usted ya no necesita esa protección”.

Respetar las leyes y no meterse en problemas

Además, hizo la aclaración que si las circunstancias que ponían en peligro a la persona con asilo político cambian en su país y ella quiere regresar, está en todo su derecho de hacerlo.

“Al obtener el estatus de asilo político el primer beneficio es que podemos traer a los familiares, por ejemplo los familiares inmediatos que se hayan quedado afuera. Cuáles son considerados inmediatos esposos e hijos menores de 21 años. El otro beneficio también es que ya no va a necesitar pasar la zozobra de si puedo trabajar o no puedo trabajar, pues va a tener mayores libertades y por último uno de los más importantes que es que mientras la ley no cambie al año podés aplicar a la residencia”, prosiguió.

Buscar abogados serios

Ramos también hizo énfasis que la persona puede aplicar a la residencia, pero no es seguro que la reciba, porque si la persona durante ese año de asilo se portó mal, tuvo algún problema con las leyes de este país va a ser evaluado igual como sería evaluado cualquier persona con los requerimientos de ley para poder obtener una residencia.

“Si usted está viviendo una oportunidad en este país hay que respetar las leyes de este país, pague sus impuestos, cumpla las leyes de tránsito, hasta las cosas más pequeñas, porque no vale la pena dañarse un futuro que ya de por sí llegar aquí es bastante duro, por comenzar a faltar”, insistió.

Samantha Lugo consultó sobre si es necesario buscar ayuda de un abogado para realizar el trámite de solicitud de refugio y Ramos dijo que sí, “porque las leyes de este país son muy complejas, aunque desafortunadamente vemos también a muchos llena papeles que les hacen casos de inmigración a la gente con los errores más grandes que les perjudican no solo en tiempo y en dinero, sino en las esperanzas que tienen para poder salir adelante este país. Un abogado es una inversión para su futuro debe de también como manejamos en mi país zapatero a su zapato, no puedes dejarte guiar por el que no sabe”.