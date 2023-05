Otorgan reconocimiento especial a periodista nicaragüense Leana Astorga en EEUU

Leana Astorga abrió su corazón a 100%Noticias para hablar de su infancia en Villa Sandino, Chontales. “Fui criada en medio de dificultades económicas, pero con mucho amor”

La nicaragüense Leana Astorga, periodista de la cadena estadounidense Telemundo recibió un homenaje especial a su compromiso este 11 de mayo en el condado de Miami-Dade por la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava.

“Es un galardón que guardaré siempre en el alma y mi memoria, fue para mí muy emocionante recibir los reconocimientos y lo más importante poder abrazar a todos los que llegaron esa noche”, expresó Astorga a 100%Noticias al mismo tiempo señaló la importancia que el reconocimiento llegó de su comunidad.

Astorga empezó en el periodismo nicaragüense cuando tenía veinte años de edad, su primera escuela fue el antiguo Canal 2, aunque tuvo como referencia a los periodistas Dino Andino y Lucía Pineda Ubau, su interés por la noticia la trae en el ADN pues dice que su madre también periodista la relacionó al oficio desde antes de nacer.

Luego emigró a Estados Unidos para estudiar una maestría y trabajar en periodismo. Desde hace doce años labora para la televisora Telemundo 51. Cuenta con siete nominaciones Emmy de las que ha ganado cuatro.

LEER MÁS: Cambios en el proceso del parole humanitario están enfocados en la selección de las solicitudes, dice especialista

“Me gusta mucho trabajar en historias que tengan un impacto en la comunidad que puedan hacer una diferencia”, relata la nicaragüense.

Leana Astorga cuenta que la marcó profundamente las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, a las que le dio cobertura por más de quince días como corresponsal y ha tomado como misión personal “mantener viva la esperanza” de los nicaragüenses desde hace cinco años “contando la historia de los presos políticos y de las personas que han sufrido directamente por la represión Ortega Murillo”.

Desea ser recordada como una periodista “muy humana”

La comunicadora confiesa que desea ser recordada “como una periodista muy humana”, reconoce que cada día trata de ser mejor persona que se puede, aunque no está excluida de cometer errores porque como todo ser humano tiene limitaciones “yo me equivoco y sé que es parte de nuestra humanidad equivocarse”, dice la nicaragüense.

Asimismo, resaltó que “siempre trato de apoyar y de poner un granito de arena para hacer la diferencia en la vida de las personas, o sea, en los reportajes que yo he hecho a lo largo de mi carrera he tratado siempre ayudar a las personas que no tienen hasta conseguir hogares. A las personas que no tienen alimento o que están pasando por momentos difíciles a buscar ayuda a través de otras personas. Yo siempre le digo sumando Ángeles buscando ángeles”, comparte Astorga.

Orígenes humildes

Leana Astorga cuenta que nació en Villa Sandino, Chontales. Creció con su abuelita materna en la que tuvo una infancia maravillosa, aunque con limitaciones. “Vengo de una familia muy humilde a pesar de que tengo el apellido Astorga que es un apellido de la burguesía, por parte de padre que tenía mucho dinero, pero en realidad yo me crié con mi familia de madre que eran los pobres”.

“Fui criada en medio de dificultades económicas, pero con mucho amor. Me crié con todos mis primos moviéndome a los palos de mango, cortando mango o comiendo groceas, esos son los recuerdos de mi infancia, son recuerdo de mucho de mucho cariño”, confiesa.

Leana Astorga ahora es madre de una niña de nueve años y pide a los nicaragüenses que están dentro y fuera del país que nunca pierdan las esperanzas en un futuro mejor y que no permitan que ninguna dictadura les robe la fe de creer en una mejor Nicaragua.