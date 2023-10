El nicaragüense Jeshua Joel Chavarría, de 21 años, acudió a las vías del tren donde su madre Sayra Xiomara Alemán Noguera, de 43 años, perdió la vida el pasado 15 de mayo en Ciudad Juárez, México.

El joven visiblemente afectado por la tragedia expresó a Norte Digital que ese día su madre salió acompañada de su esposa y la nuera fue quien cruzó primero por la parte donde se unen los vagones y su progenitora quiso repetir la hazaña, sin embargo, el tren se movió y la víctima cayó en las vías.

“Ella tuvo que venir con mi esposa mientras mi hermanito se quedó en el hotel”, expresó Chavarria, quien añadió que casi siempre acompañaba a su progenitora, pero en esta ocasión no lo hizo porque estaba trabajando.

“El día de la tragedia le compré unos zapatitos horas antes y ya no los pudo estrenar”, lamentó.

Según este joven cuando conoció la noticia pensó que se trataba de un accidente donde su mamá había resultado lesionada sin imaginar lo que vería en pocos minutos. “Me imaginé que tal vez me la había golpeado nada más o que se me había llevado la ambulancia, pero más adelante miré y ya estaba la sábana”, dijo entre llantos.

El joven reprochó que su madre no recibió ayuda porque aún estaba respirando cuando el tren se detuvo o esas fueron las imágenes que ha visto en videos captados durante el suceso.

“Se quiso cruzar rápido y en eso arrancó el tren”, lamentó el joven quien precisó que los testigos le gritaron a su madre que se agachara para que el tren no la golpeara, pero ella no obedeció.

“Yo me pongo a pensar que mi madre era bien chispa como decimos nosotros y no entiendo cómo no luchó por salir. Pienso que pudo haber gateado en medio de los vagones y haber salido, yo sé que si yo hubiera estado yo me hubiera metido y la hubiera intentado sacar”, externó.

Joshua Chavarría descartó la repatriación de su madre y expresó que continuará su viaje a Estados Unidos y espera cremar los restos de su progenitora en Juárez para llevar sus cenizas y finalmente cumplir el sueño que un día tuvieron los dos.

“Aunque sea así, yo lo voy a lograr con ella”, dijo entre llantos el nicaragüense.