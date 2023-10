Excarcelado político Edwin Carcache preocupado porque sus documentos en EEUU están por vencerse

Edwin Carcache es uno de los rostros más conocidos de la rebelión de abril 2018. Su osadía de sumarse a otros jóvenes que desafiaron la dictadura de Daniel Ortega la pagó con cárcel y tortura. Hoy por hoy, vive la desesperación de estar exiliado en Estados Unidos con documentos a punto de vencerse y sin recibir respuesta para resolver su estatus migratorio.

Carcache escribió un hilo en su Twitter para compartir la situación que vive y la zozobra que el limbo legal le está generando en su día a día.

"En octubre 17 de 2019 he tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida, la cual fue quedarme en el exilio, huyendo de las manos de los sandinistas, quienes en su momento me torturaron y me encerraron. Hoy me encuentro en Dallas, Estados Unidos, a quienes les agradezco”, señala el joven opositor.

Muchos nicaragüenses en la misma situación

Asimismo, dijo que hoy, después de varios años, aún no ha tenido respuesta y sus documentos temporales están por vencerse.

“Me he comunicado con las autoridades para su debida actualización y los procesos están muy atrasados, me preocupa no solo porque estoy a punto de perder mi trabajo. Estoy preocupado porque USCIS ha recibido cientos de solicitudes de mis conciudadanos que aún no responde, donde lo único que deseamos es hacer lo correcto”, enfatizó.

Carcache dijo a 100% Noticias que está frustrado, pues su situación podría agravarse si los documentos llegan a vencerse y él, al igual que muchos nicaragüenses, no obtiene respuesta.

“Frustrado, la verdad, después de tanto tiempo, todo lo que hemos pasado. He hecho todas las solicitudes en el tiempo y forma, pero bueno, nada, no se ha dado respuesta sobre el caso”, dijo Carcache.

También manifestó que así “como estoy yo hay un montón de personas que me han escrito en las redes y me preocupa. Imagínate, perder el trabajito que tanto he luchado para mantenerlo es duro”.