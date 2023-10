Max Jerez y Medardo Mairena consiguen trabajo en construcción en EEUU

Luego de ser excarcelado y desterrado por el régimen de Daniel Ortega, el líder campesino Medardo Mairena contó a 100%Noticias que trabaja en la construcción y en un restaurante para sobrevivir en Estados Unidos. Agradece la nueva iniciativa de los senadores Bill Cassidy y Tim Kaine, dicha propuesta ayudar a ex presos políticos.

Medardo cuenta a 100%Noticias que cuando llegó a Estados Unidos tenía que conseguir un permiso de trabajo para empezar a laborar.

“Es un país con muchas oportunidades, pero aún así si no tienes un permiso de trabajo, no podés laborar. Entendemos esa parte es muy difícil, enfrentar nuestra realidad, primero obtener un permiso de trabajo, tenés que legalizarte, un abogado cobra una cantidad de dinero y si no estás trabajando obviamente no puedes pagar a este abogado. Un poco contradictorio pero entendemos las reglas y normas, somos muy respetuosos, pero esa es la realidad”, comenta.

Dice que no se afrenta del trabajo, por el contrario considera que cualquier trabajo es digno.

“Trabajo en la construcción, demoler piso o echar piso, poner alfombras. También en un restaurante ayudo a cocinar, lavar trastes, lo que sea para poder sobrevivir, no me afrento, es muy digno trabajar para poder sobrevivir como cualquier ciudadano y esta es una realidad a la que nos enfrentamos la mayoría de los exiliados”.

El ex aspirante a la presidencia asegura que no pierde la esperanza que Nicaragua se enrumbe en el camino de la democracia.

“Estoy seguro de que muy pronto vamos a rescatar la justicia, la democracia en nuestro país y vamos a regresar con nuestra frente en alto para abrazar a nuestra familia”.

Agradeció la iniciativa de los senadores estadounidenses, el republicano Bill Cassidy y el demócrata Tim Kaine, “Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua”, que busca ayudar a ex presos políticos del país centroamericano.

Con dicha medida los 222 expresos políticos recibirían asistencia para su reubicación, programas de subvenciones, servicios de bienestar infantil y derecho a una licencia de conducir, entre otros beneficios.

También se beneficiarían sus familiares inmediatos con ciertas medidas disponibles para refugiados.

“Me hubiese gustado que fuera un poquito más amplia, porque en realidad no solamente somos los 222 que estamos acá pasando situaciones bien difíciles. Yo me he encontrado aquí con una cantidad de campesinos humildes, que tristemente no tenemos un idioma, nos cuesta mucho poder manejarnos sobre las leyes de este país”.

Aunque en este momento trabaja para sobrevivir, expresó que mantiene su compromiso de seguir luchando por alcanzar la liberación de los secuestrados políticos dentro de Nicaragua.

“Nicaragua no es una propiedad privada de la dictadura como ellos han creído, es un error que han cometido creérsela de que son los únicos indispensables dueños de la verdad o dueños de su de su propia verdad con nuestra Constitución Política que nos da derecho a todos los ciudadanos para que podamos vivir en nuestro país, por eso agradezco también a la comunidad internacional y pido que nos ayuden a visibilizar las violaciones sistemáticas en Nicaragua”.

Reinserción laboral

Otro de los excarcelados políticos que superó el complejo tema de la reinserción laboral en Estados Unidos fue Max Jerez, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

Jerez dijo a 100%Noticias que los beneficiados con el estatus de parole humanitario tienen la oportunidad de solicitar el permiso de trabajo e iniciar los trámites correspondientes.

“Ahora estoy trabajando en construcción y mantenimiento. Yo estoy claro y convencido de que ningún nuevo comienzo es fácil, pero que con la ayuda de Dios y con voluntad, pues vamos a salir adelante”.

El activista estudiantil dijo que es la nueva realidad que les toca enfrentar, después de que la dictadura en Nicaragua los despojó de todos sus bienes “Nos envió a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás y en este sentido, pues trato de lidiar con esta nueva realidad con voluntad”.

Sostiene que no va a dejar atrás su activismo político por la libertad y los derechos humanos en Nicaragua “estoy haciendo todo mi mayor esfuerzo por continuar el activismo, por continuar alzando mi voz, por continuar ocupando cualquier espacio posible para seguir evidenciando los crímenes de la humanidad de la dictadura y cuando no trabajo estoy enfocando en hacer mi contribución a la causa de la libertad del pueblo nicaragüense”.

Jerez está claro que su situación no es muy diferente a la realidad de cientos de miles de nicaragüenses, que han tenido que migrar a Estados Unidos y solicitar refugio político.

“Nos hace plantearnos la crudeza de la situación que vive el pueblo nicaragüense, la la crudeza de las condiciones que nos hace vivir la dictadura al separarnos de nuestro país, de nuestra familia y enfrentarnos a un mundo y a un país desconocido que no nos pertenece, pero que en cierta medida nos ofreció oportunidades y estamos tratando de aprovechar las oportunidades que este país nos brinda”, expresó.