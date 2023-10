Loanny Picado, es una nicaragüense de 38 años, madre de 2 menores, con una larga trayectoria en el periodismo deportivo. Ha sido acreditada para dar cobertura a tres mundiales de fútbol. Y mientras se está formando como entrenadora profesional enseña a equipos de niños y adolescentes un club, también juega en una liga recreativa senior de Holanda y escribe para varios medios en español.

Su columna “El fútbol y la tierra que dejé” la hizo merecedora de uno de los reconocimientos más importantes al periodismo deportivo de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) que la ubicó como una de las mejores columnistas a nivel mundial por tercer año consecutivo.

La primera vez que compitió en esta categoría fue hace tres años cuando quedó en el top 10 de las mejores columnas a nivel mundial, luego obtuvo otro reconocimiento por la mejor columna sobre Deportes y Covid-19 “y este año quedé en el top 5 de las mejores columnas a nivel continental de América, compitiendo con más de mil trabajos periodísticos”, compartió Loanny Picado a 100%Noticias vía telefónica.

Siendo la primera periodista nicaragüense deportiva en quedar en la posición más alta de esta categoría, Loanny Picado, reconoce que sigue haciendo historia en un área reservada históricamente para los hombres. “En Nicaragua es difícil, creo que a todas (las mujeres) nos ha costado, pero yo no he desistido”, confesó.

Tras enumerar que su esfuerzo, disciplina y constancia han dado frutos ya que es la primera periodista nicaragüense en ser acreditada por la FIFA para cubrir tres distintos mundiales de fútbol y la primera narradora de este deporte para la televisión, a su experiencia de casi dos décadas y master en periodismo deportivo le suma con importancia que también fue jugadora de ahí su amor por el balón.

Aspira volver a Nicaragua siendo entrenadora profesional para formar a una selección nacional. El día que pueda porque tiene la esperanza de volver.

La columna de Picado describe las razones que la obligaron a abandonar Nicaragua y exiliarse en Holanda desde el 27 de septiembre de 2019, también explica la importancia del fútbol en su vida y los desafíos que enfrenta en un país extraño.

“Nadie sale de su país porque quiere”, dijo Picado tras relatar que en su caso lo hizo por seguridad después de sentirse asediada y amenazada.

“Mi diario vivir era el deporte y mi familia, pero todo cambió en abril de 2018, cuando el régimen que se instauró en Nicaragua inició una represión masiva contra la sociedad civil que pedía libertad y democracia”, escribió Picado en su columna. “Me obligaron a salir de mi tierra, y hasta hoy me prohíben entrar en ella”, añadió.

“Tengo un hijo con autismo. Teníamos planeado ir a Holanda para darle una mejor educación a nuestros hijos, pero no de la manera que me fui. Yo prácticamente no me despedí de nadie y salí como un ladrón de mi país”, agregó Picado.

Entrenadora en formación en Holanda

Holanda “es un país en el que no puedo ejercer el periodismo, escribir en holandés es totalmente difícil. Yo puedo escribir en inglés y en español, pero el idioma holandés, aunque yo lo hable, es totalmente diferente”, explicó la nicaragüense.

Sin embargo, confiesa que ejerce el periodismo escribiendo para medios en español y ha tomado diferentes cursos para convertirse en entrenadora profesional.

Loanny Picado se casó hace doce años con un holandés y tuvieron dos hijos.

En su columna, reconoce que “en Holanda, la vida no es fácil, adaptarse a una nueva cultura, costumbres es complicado, principalmente cuando tu mente aún está en tu país de origen y los fantasmas de los que han muerto aún aparecen en tus sueños”.

“Trato de incorporarme y estoy jugando en un equipo de fútbol femenino, voy a los estadios para entrevistar a los jugadores latinos que militan en la liga”, agregó.

Contrario de Nicaragua, que sufrió asedios de militantes sandinistas por denunciar en el año 2018, la ocupación del estadio nacional como cuartel de paramilitares y policías, en Holanda, a Loanny Picado no le han cerrado las puertas y con su acreditación de periodista de deportes internacional ha podido acudir a varios partidos.

En la actualidad, Loanny Picado reconoce que su etapa de jugadora ya pasó, pero entrena una vez por semana en una liga amateur para mujeres mayores de 30 años.

Y mientras se prepara académicamente para convertirse en entrenadora profesional acumula experiencia al entrenar tres veces por semana a niños entre 7 y 8 años y adolescentes de entre 15 y 16 años.

“No se rindan”

A quienes deseen formar parte del periodismo deportivo, Loanny Picado, con casi dos décadas siendo periodista deportiva para prensa escrita, los anima a perseguir sus sueños sin importar las adversidades que seguramente enfrentarán en este apasionante oficio porque es una carrera en constante formación. “Mi único consejo es que no se rindan”.

Está convencida que la mejor inversión en uno mismo “es la educación”, recordó que a través del fútbol tuvo muchas becas “que supo aprovechar” y sigue invirtiendo en ella para ir tras la excelencia y para lograrlo dice que se ha empapado en todas las disciplinas deportivas, incluyendo la medicina deportiva pese a que su especialidad es el fútbol.

Loanny Picado concluye su columna con esta reflexión: “Lo peor que puede pasarle a un periodista es que mueran sus ganas de escribir, y eso es algo que no estoy dispuesta a dejar. Sería una derrota para el periodismo callar ante la injusticia, sería rendirse ante los que insisten en callarnos. No sé si alguna vez regrese a mi país, pero nunca renunciaré a mi carrera, ni a esa hermosa tierra donde aprendí a gambetear la pelota”.