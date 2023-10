Joven nicaragüense hará realidad su sueño de grabar video en Guatemala, consiguió likes que necesitaba

El joven nicaragüense David “El Ruiseñor” Ruiz, está a punto de materializar su gran sueño de grabar un video musical con todos los estándares de profesionalismo que tanto ha anhelado y lo hará en Guatemala.

Ruiz tiene 27 años, es originario de Yalí, en Jinotega, de la comunidad El Rodeito, de donde nunca había salido, pero decidió aventurarse al viajar hasta Guatemala, a pesar del miedo de sus padres, a que fuera a un país extraño sabiendo que nunca había viajado ni siquiera a su propia ciudad.

Qana Gladys, una tienda de textiles tradicionales guatemaltecos que apoya a jóvenes con talento que no tienen recursos económicos para darse a conocer.

Ruiz llegó en busca de ellos, porque había visto que apoyaron a otro joven nicaragüense y se decidió por aventurarse y probar suerte.

El viernes se le presentó en una entrevista en la página de Facebook de Qana Gladys y rodeado de los textiles que comercializan le preguntaron cómo había decidido viajar hasta Guatemala, y les expuso que era de escasos recursos económicos y que viajó con solo 340 dólares que le proveyó una seguidora en Tik Tok.

“El ESTOR IZABAL y Nicaragua!! Ellos son los 2 chavos de esta semana que tendrán el Apoyo de Qana' Gladys y RG Studios con la producción de una canción y un videoclip profesional, ya que los seguidores le dieron el apoyo”, publicó Qana Gladys en su página de Facebook este domingo.

¿Quién es el joven?

A sus 27 años, habita con sus padres y un hermano, y compartió que viajó durante tres días, además, con mucha humildad y sinceridad dijo que sus padres no querían que saliera, porque les daba miedo al saber que era novato, pues ni la ciudad de Jinotega ni su departamento conoce. Esta fue su primera vez saliendo de su casa, llegó a Estelí y de ahí se fue a Guatemala.

“Tenía inquietud desde que vi al rancherito y miré que lo apoyaban, no quiero ser el rancherito, yo soy David Ruiz El Ruiseñor”, señaló.

También dijo que eligió el mote de “Ruiseñor” porque es un pájaro “humilde” que impresiona cuando canta.

No se sabe cuándo estarían grabando con el joven o si él permanecerá en Guatemala mientras tanto, no obstante, aunque no ha respondido nuestros mensajes, seguramente está feliz, porque con anterioridad dijo que se trataba de su sueño.