Conozca cómo se puede detener una deportación o si aplica a un perdón en Estados Unidos

La especialista en temas de inmigración y abogada Noelia Ramos explicó, en el programa Hispanic Conexión, el proceso de una deportación, ¿cómo detener una deportación?, así como cuáles serían los casos que aplican para un perdón, es decir que aunque una persona sea deportada puede regresar a Estados Unidos.

Según la experta, una deportación es básicamente el proceso de expulsión de los Estados Unidos de un extranjero por no cumplir la ley, entre las razones están ingresar al país ilegalmente, cometer un delito, desobedecer repetidamente las leyes de inmigración, involucrarse en actos criminales o representar una amenaza a la seguridad pública.

En este sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), prioriza a aquellas personas que representan un peligro para la seguridad nacional o pública, es decir personas involucradas en terrorismo, espionaje u otro tipo de actividades que vayan en contra de los intereses nacionales. El segundo lugar, lo ocupan aquellos individuos con antecedentes penales por delitos graves y por último los que acaban de cruzar la frontera y no tienen lazos establecidos.

En este punto, la abogada Noelia Ramos explica que desde que el juez de inmigración emite una decisión, la persona tiene 30 días para presentar su derecho de apelación, si esa persona no utiliza el recurso de apelación la sentencia emitida se convierte en sentencia firme, es decir ya es cosa jugada.

Por tanto, si no se apela la sentencia emitida las autoridades se preparan para la ejecución, es decir remover a esa persona de EEUU “uno de los primeros escenarios que se presenta para la ejecución es cuando la persona es citada al centro de detención, se hace el procesamiento de documentos, por ejemplo, confirmar que tiene un pasaporte o documento de viaje para que esa persona pueda subir al avión”.

Otro de los escenarios es detener una deportación, según Ramos independientemente que el juez haya emitido una orden se puede hacer el trámite de parar una deportación.

No obstante, la especialista aclara que para detener una deportación hay que presentar alegatos y argumentos necesarios, por ejemplo, si la persona está casada con ciudadano americano, personas que tienen niños o personas que por alguna situación médica urgente en el momento y no es conveniente sea deportada.

“Es un trámite documental donde tenemos que poner la corroboración de documentos de lo que estamos diciendo, no es solamente tratar de decir, por favor, paren la deportación, sino que hay que preparar las evidencias que van a corroborar esa versión”, explicó.

Otro de los escenarios que plantea la especialista es la “deportación voluntaria”, Ramos explicó que esta tiene muchos beneficios entre ellos evitar que exista una penalidad mayor.

“En las deportaciones voluntarias se puede negociar ¿cuál es el mayor beneficio que sea voluntario? evitar que exista una penalidad mayor de poder regresar al país en el futuro, por ejemplo, si mañana en el futuro existe una petición familiar porque por fin un hermano lo logró pedir y si no tenemos esta deportación voluntaria desafortunadamente usted no puede entrar a los Estados Unidos en 10 años, sin embargo, por eso es que existen los waders o en español, lo que sería el perdón, porque si una persona califica para un perdón y ese perdón, se da puede regresar antes de esos 10 años”, manifestó.

Asimismo, Ramos informó que a veces el proceso de deportación dura años porque aunque Estados Unidos desee remover a la persona, el otro país dice, no te lo voy a recibir.

“Lo vemos mucho con la nacionalidad de Cuba por ejemplo el gobierno cubano no aceptó a las personas que fueron removidas, hay personas que estuvieron en Guantánamo, por ejemplo, y hay personas que simplemente han estado acá en un limbo migratorio y durante ese tiempo han tenido derecho a un permiso de trabajo, porque el gobierno entiende que esa persona no puede estar viviendo del aire y que no es su culpa que tampoco sea deportada. Entonces es un limbo migratorio”.

En el caso de las personas que están tratando de ingresar a EEUU de forma irregular, la experta indica que es necesario que conozcan de memoria el número telefónico de la persona que tienen que contactar en EEUU “esas personas que vienen de camino para acá, tampoco estamos diciendo que lo hagan, pero sí lo hacen siempre tratar que la persona que viene se sepa de memoria, el número de teléfono de ese familiar, ese es un gran error porque usted tiene derecho a hacer esa llamada, sin embargo, si no se sabe no puede llamar y entonces va a demorar más en ubicarlo a usted”.