A un mes de la muerte del migrante nicaragüense José Rodolfo García Sánchez en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, tras caer del piso catorce de un viejo edificio de AT&T, al tomar un ascensor con un hueco en el piso, sus compañeros denunciaron la falta de seguridad en el trabajo.

Carlos García, amigo del nicaragüense, en entrevista brindada al medio local KSHB41 relató que previo a la muerte de García Sánchez, todos sus compañeros de trabajo habían manifestado preocupación porque en el edificio no había iluminación.

Carlos García, señala el edificio donde murió su amigo un migrante nicaragüense que cayó catorce pisos el mes pasado. Foto: KSHB41.

"La única iluminación que tenían era donde estaban trabajando, pero al entrar en el edificio, o en cualquier otro piso, o subir las escaleras, todos tenían que tener una linterna o sus teléfonos celulares para encenderse", dijo.

Para Carlos García, este sitio no contaba con el protocolo de seguridad para sus trabajadores y mostró que una cerca que rodeaba el edificio no estaba cerrada por la noche.

"Al igual que ahora con la cerca, ¿cómo está abierta? No hay cerradura en esta cerca", dijo García. "No hay nadie aquí y esta valla está abierta de par en par. Cualquiera puede entrar, no entiendo eso, ¿cómo?".

Hasta el momento, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional confirmó que investiga a tres compañías relacionadas con el incidente: Infinity Resources Enterprises, una agencia temporal para la que trabajaba García-Sánchez; también a New Horizons LLC., que estaba realizando el trabajo bajo contrato y The Bernstein Companies, propietaria del edificio.

Carlos García visiblemente conmovido decidió alzar su voz para honrar la memoria de su amigo porque desea que estos incidentes no vuelvan a suceder en Kansas City, también porque la familia de la víctima no está ahí para defenderlo.

Y porque está convencido que las compañías involucradas en la muerte de este migrante nicaragüense han estado "escondiendo (la muerte) debajo de la alfombra", a casi un mes no concibe como después de caer alguien catorce pisos “realmente no importa”.

Líderes de Kansas City reclaman

El caso de Rodolfo García ha movilizado a las autoridades de Kansas City para exigir respuestas, así lo reveló el alcalde Quinton Lucas.

"Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que cada contratista, cada constructor en nuestra ciudad sepa que la ciudad los hará rendir cuentas para proteger los derechos de los trabajadores".

"No nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos, no dejaremos para defender a los trabajadores, defender los salarios, proteger y salvar vidas, y asegurarnos de que Kansas City sea un lugar seguro para que alguien consiga trabajo donde se le pague honesta y justamente y donde todos puedan ir a casa con su familia", agregó el alcalde.

En tanto, el legislador del condado de Jackson, Manny Abarca, que representa a Fair Contracting Alliance, expresó ante KCTV5 que están trabajando para promover estándares de contratación justa.

"Durante demasiado tiempo, los trabajadores de las obras de construcción han resultado gravemente heridos, o incluso se han cortado los dedos, haciendo trabajos que se suponía que no debían hacer en proyectos de incentivos públicos. Ese tiempo ha terminado".