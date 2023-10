Migrantes desesperados en EEUU: “Me quiero regresar a Nicaragua”

Cada semana entre cinco y siete migrantes nicaragüenses en Estados Unidos solicitan el retorno voluntario a Nicaragua, según Texas Nicaraguan Community (TNC), la organización presenta 3 formas que existen para volver al país y brinda también algunas recomendaciones a quienes estén considerando emprender el viaje en busca del “sueño americano”.

“Estoy desesperada y me quiero regresar a Nicaragua. A las tres semanas de estar aquí comenzaron a cobrar la renta y sin trabajar. Hay 5 hombres, tres mujeres y dos niños en un apartamento de dos recamaras. No tenía para pagar y me echaron a la calle”, se lee en un mensaje de una captura de WhatsApp que la organización compartió para visualizar la problemática.

Aumenta retorno voluntario de nicaragüenses, según casos reportados por TNC. Foto: Efe.

Según esta conversación, la nicaragüense está con su familia durmiendo en una iglesia y no puede volver al país porque carece de pasaporte. Ante situaciones como ésta, TNC recomienda a los aspirantes a emigrar que busquen un patrocinador para llegar a Estados Unidos con parole humanitario y no se arriesguen a viajar sin tener a alguien porque muchas familias que cayeron en el engaño de los coyotes viajando con menores están arrepentidos.

Son decenas de familias llegadas de Nicaragua que de acuerdo a la organización pro inmigrante Texas Nicaraguan Community cada semana reciben entre 5 y 7 casos de nicaragüenses que solicitan información sobre el “retorno voluntario”.

En este sentido, TNC explica que existen tres formas para regresar al país:

La primera, es que el solicitante se entregue a una oficina de Migración, firme acta de deportación voluntaria y espere algunos meses en un centro de detención migratorio hasta que Estados Unidos programe un vuelo humanitario hacia Nicaragua.

La segunda, consiste en solicitar un salvoconducto o pasaporte temporal a las autoridades nicaragüenses de la embajada o consulados de Nicaragua en Estados Unidos, para poder comprar el boleto de avión y regresar. El trámite es personal.

La tercera vía para regresar a Nicaragua, es atravesando México y es la más peligrosa de todas. Al llegar a Tapachula se deberá tramitar un salvoconducto en el consulado de Nicaragua para comprar un boleto terrestre.