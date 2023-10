La última vez que Yoel Ibzan Sandino cenó con sus hermanos en Nicaragua estaba nervioso porque temía que la policía lo encarcelara y así fue. El viernes 05 de noviembre de 2021, oficiales de civil lo trasladaron con violencia hasta el distrito número dos de Managua.

Después de su captura, Yoel no pudo compartir la mesa con David y Avin Sandino, sus hermanos de 22 y 20 años, quienes a pesar de no ser encarcelados, sufrieron asedio policial y amenazas constantes.

Yoel comparte mesa con sus hermanos David y Avin Sandino. Foto: Cortesía

Los días oscuros transcurrieron, Yoel fue excarcelado y desterrado hacia Estados Unidos en febrero de 2023 junto a 221 presos políticos. Fue hasta esta semana que abrazó nuevamente a sus hermanos gracias al programa de reunificación familiar del gobierno de los Estados Unidos, que de acuerdo a datos oficiales durante el primer semestre ya favoreció a unos 34,000 nicaragüenses.

“Los veo como mis hermanitos pequeños aunque ya son prácticamente hombres jóvenes. Para mí es un alivio porque honestamente temía mucho de las represalias que el régimen podría tomar contra ellos. Ellos sufrieron acoso de la policía y de los paramilitares”, declaró Yoel a 100% Noticias.

Yoel fue encarcelado por su activismo político desde la página digital Mentes Libres, que él mismo creó. Recordó que una vez la policía lo buscó en su casa y sus hermanos fueron cercados “los mantuvieron rodeados y no los dejaron salir de la casa por tres días seguidos. A veces los seguían motorizados, les tomaban foto”, narró Sandino.

Yoel es administrador de empresas de profesión, domina un buen nivel de inglés y eso le permitió conseguir un trabajo bien remunerado en Estados Unidos. Ahora vive con sus hermanos en un mismo apartamento.

“Mis hermanos estaban estudiando, lamentablemente al igual que los demás jóvenes nicaragüenses su futuro se vio truncado en Nicaragua debido a las cancelaciones de la Personería Jurídica de las universidades privadas. Para ellos no había futuro debido al acoso del régimen en contra de familiares de excarcelados políticos”, relató Yoel.

Aunque se reunió con sus hermanos, Yoel piensa en Nicaragua y a pesar del ajetreo que vive un migrante en un país extraño, no abandona su activismo político

“¿Qué futuro pueden tener los jóvenes en un país donde ni siquiera hay independencia en la educación y donde todo tiene que ser bajo las garras tenebrosas del Estado sandinista?. No hay futuro para los jóvenes en un país así y por eso es que yo me siento alegre porque mis hermanos se van a poder desenvolver y desarrollar normalmente como cualquier joven quisiera en una sociedad civilizada”, comentó el ex preso político.

La familia Sandino estaba desintegrada, primero con el encarcelamiento de Yoel y luego el exilio de su madre, Yamileth Ibarra, quien se fue a España.

Hermanos David y Avin Sandino. Foto: Cortesía

“Todavía tenemos pendiente el reencuentro con mi mamá pero ella está súper más tranquila. Ella sufrió problemas en su corazón por la situación que vivimos. Sufría de mucha taquicardia y episodios de ansiedad. Ahora solo esperamos que se reúna con nosotros, porque ella pronto será nacional española y va a poder venir aquí a los Estados Unidos para reunirse con nosotros”, confió Yoel.

Yoel Ibzan Sandino, cree firmemente que lo espera un futuro “brillante” “Aquí en los Estados Unidos los tres vamos a salir adelante juntos. Vamos a lograr nuestros sueños juntos. En mi caso, también viviré mi sueño político para incidir y debilitar a la dictadura lo más que se pueda. Y democratizar a Nicaragua. Yo voy a poner mi granito de arena”, dice entusiasmado Yoel.

Yoel sigue revisando su salud periódicamente por un quiste alojado en el lóbulo temporal derecho del cerebro. Es un quiste benigno que debe vigilar con frecuencia “La última revisión la hice apenas llegué a los Estados Unidos. Gracias a Dios está controlado, no ha crecido”, comentó.

Debido a las golpizas que le propinó la policía y el injusto encierro durante un año y tres meses, Yoel Sandino sufre secuelas físicas y psicológica “He quedado con algunos traumas, pero son cosas que he estado resolviendo, por ejemplo, ya me reinserté otra vez a un gimnasio, porque a mí me gusta levantar pesas y eso me ha estado ayudando. También estoy recibiendo terapias psicológicas”, compartió.

Igual que a muchas otras personas, el régimen borró todos los registros académicos de Sandino, pero eso no lo desanima “es como que yo no existiera en Nicaragua, sin embargo voy volver a empezar”, contó determinado a este equipo de prensa.