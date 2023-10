Muere nicaragüense en California por infarto fulminante mientras cocinaba

10:45 AM

Un nicaragüense de 47 años falleció el domingo por la mañana en San Leandro, California, Estados Unidos por un infarto fulminante, informó la organización Texas Nicaraguan Community (TNC).

Darwin Nadir Varela Roy, originario de Managua, se encontraba en la cocina de su casa, preparándose algo para comer, cuando cayó al suelo sin vida.

Familia completa monto para repatriar a Nicaragua a Fernando Román Mejía López.

Su hermana, Elvia Varela Rodríguez, que andaba en la iglesia, lo encontró tendido en el suelo al regresar y llamó a los servicios de emergencia al 911, pero los paramédicos le informaron que ya tenía una hora de fallecido.

Su hermana y otros familiares están aún consternados por la manera tan súbita de su muerte. Según Elvia, Darwin no tenía ninguna enfermedad previa ni antecedentes de problemas cardíacos.

Su familia pide cualquier aporte o apoyo para cubrir los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a Nicaragua. Los interesados pueden comunicarse con Elvia Varela Rodríguez al número 415-573-4929. Se les agradece de corazón toda colaboración.

Caso del nicaragüense Fernando Mejía: familia ya tiene los fondos para repatriar el cuerpo

La familia de Fernando Román Mejía López, quien falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos, expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron con la campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo a Nicaragua, informó TNC en otra publicación.

“Gracias a la solidaridad y generosidad de todos ustedes, hemos logrado reunir el dinero necesario para traer a nuestro querido Fernando a su tierra natal. No tenemos palabras para expresar lo mucho que valoramos su apoyo en estos momentos difíciles”, dijo la familia en un comunicado.

Los parientes también informaron que ya no está solicitando más fondos y que no tiene ninguna campaña activa en ninguna plataforma. “Les pedimos que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que quieran aprovecharse de nuestra situación. Solo nosotros estamos autorizados para gestionar los recursos destinados a este fin”, advirtió la familia.

La familia espera recibir el cuerpo de Fernando en los próximos días y realizar el sepelio conforme a sus deseos. “Les pedimos que nos acompañen con sus oraciones y que sigan recordando a Fernando como el hombre bueno, trabajador y alegre que fue”, concluyó.