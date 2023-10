Tragedia en EEUU: un nicaragüense mata a su pareja y luego se suicida

Un migrante nicaragüense, de 36 años, identificado como Holman David Pérez, presuntamente mató a su pareja, Tatiana Paguaga, en Ohio, Estados Unidos, la mañana del viernes y luego se suicidó, es la información que se maneja preliminarmente.

Según allegados al nicaragüense, Pérez emigró hace dos años a Estados Unidos y era originario de Ocotal, Nueva Segovia, al igual que su pareja; ambos residían en el estado norteamericano de Ohio.

Holman David Pérez.

Hasta el momento se desconocen los detalles del crimen y las autoridades aún investigan las circunstancias del crimen que ahora enluta a dos familias segovianas.

Según el perfil de Facebook de Pérez, cuya última publicación la hizo horas antes del suceso compartiendo una imagen criticando la exhibición femenina en redes sociales y se puede observar que con frecuencia Pérez le enviaba mensajes mostrando signos de celos a su pareja mediante distintas publicaciones donde solía etiquetarla.

Otros mensajes eran alusivos a infidelidad, sin embargo, un mensaje publicado en agosto pasado generó preocupación entre sus conocidos y hasta para algunos ha sido tomado como una premonición de lo que ocurría dos meses después.

En la publicación, se observa una mujer sosteniéndose la cabeza ensangrentada al mismo tiempo que amamanta un bebé. Holman Pérez acompañó la imagen con la leyenda. “A algunas les ha ido bien mal x andar buscando una vida más cómoda y prometedora hasta han terminado muertas”.

“Es mi nueva vida luchando con todo y contra todos quizá hasta me he quedado solo sin familia sin amigos, pero se quién soy y sé lo que quiero y voy x ello Solo le pido fuerzas a Diosito q es el único q no me abandona desde chatelito”, escribió Pérez un mes atrás junto a un video donde se observa haciendo labores de pintura.

El padre de Holman aseguró a radio ABC Stereo que desde que su hijo partió a Estados Unidos perdió toda comunicación con él y lamentó la tragedia.

“Desde que estaba aquí la golpeaba a esa pobre muchacha”. “La pobre no supo poner un alto al machismo de ese hombre”. “Es doloroso ver la pérdida de una muchacha tan luchadora, que jamás dependió de él ni financieramente por que era muy independiente”, lamentaron varios allegados a Tatiana Paguagua en sus redes sociales.

De acuerdo con la organización Texas Nicaraguan Community (TNC), la familia de Holman Pérez conoció este viernes 13 de octubre la triste noticia del doble crimen en Ohio, donde residía la pareja que procreó una niña.

Extraoficialmente se conoció que Holman era padre de otra niña de cinco años.