Kevin Solís no pudo ocultar su felicidad tras reencontrarse con su mamá y su hermana en EEUU

Kevin Roberto Solís, ex preso político y desterrado por la dictadura de Daniel Ortega, se reunió con su familia en Estados Unidos este sábado 14 de octubre de 2023.

"Ya estoy completo y nada puede detenerme. Están aquí mi mamá y mi hermana y en el tema de personal ya esto ya no me preocupa. Claro que me preocupa toda la gente que está allá, pero mi núcleo más cercano está a salvo, ¡gracias a Dios!", dijo Solís, notablemente contento pero sobre todo aliviado.

Kevin Solís, es líder estudiantil y defensor de derechos humanos desde abril del 2018. Es uno de los sobrevivientes al ataque de la parroquia Divina Misericordia ocurrido el 14 de julio del 2018. Fue encarcelado por segunda vez en las cercanías de la entrada de la UCA, donde paramilitares lo subieron a una camioneta y lo trasladaron al “Nuevo Chipote”.

El calvario de Kevin y su familia incluyó una condena a cinco años y medio de prisión, reclusión en una celda de máxima seguridad donde fue sometido a tortura y otros tratos crueles e inhumanos, el deterioro de su salud física y psíquica sin derecho a atención médica especializada.

Después de todos los vejámenes sufridos, el sobreviviente logró reunirse con su madre y hermana, quienes debieron salir sigilosamente para no ser detenidas.

Este exreo político narró la odisea que vivieron sus familiares para finalmente reunirse, aunque lejos de Nicaragua.

“Salió por Costa Rica, mojada obviamente, para evadir al ejército. Después de eso se fue hasta San José y de ahí no la dejaron montar al avión porque necesitaba el sello de Nicaragua y tuvo que volar hasta El Salvador. Desde allí sí pudo venir”, relató Solís.

Tras la reunificación de Kevin Solís con su madre Karen y su hermana menor Kimberly, detalló que tienen muchos planes por lograr juntos.

“Tenemos muchos planes, que mi hermanita estudie el idioma, ellas van a van a vivir acá con mi abuela, vamos a esperar sus papeles para trabajar. Justo ahora no hay muchos planes juntos porque tengo que irme a España a estudiar”, narró el excarcelado.

Kevin Solís está consciente de que la maldad del régimen de Daniel Ortega divide y expone la seguridad de familias enteras. “Aunque yo esté al otro lado del mundo, pero sé que ellas ya no están en Nicaragua donde su vida corre peligro. Uno se calla y se limita para que a la familia no le pase nada y ese era mi caso. Yo tenía que callar para que a ellas no les pasara nada”, comentó el líder estudiantil.

Al reencontrarse con su familia, Kevin recordó los momentos más difíciles en presidio.

“Pasaba todo el mes esperando en qué momento llegaba mi madre para tener esos 20 minutos de libertad. Cuando hablaba con ella yo me sentía libre”, cuenta emocionado Kevin.

Solís agrega que las visitas familiares en la cárcel dejaban alegría pero también sufrimiento.

“Mi madre sufría al ver las condiciones en las que estaba yo, era 50% de felicidad y tristeza, porque es duro que la mamá de uno esté sufriendo. Ahora Dios nos está recompensando tanto sufrimiento”, concluyó Solís.