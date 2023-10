Bacteria deja ciego a migrante nicaragüense en EEUU, pide ayuda para volver a casa

Tragedia de migrante nicaragüense. Román Antonio González, un nicaragüense de 48 años, emigró a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Sin embargo, su sueño se convirtió en pesadilla cuando en marzo pasado perdió la vista y sus documentos, confirmó la organización de ayuda a migrantes Texas Nicaraguan Community (TNC).

Según la TNC, González llegó a San Antonio, Texas, con su pareja en octubre de 2022. Cinco meses después, comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y mareos.

Al principio, trató de controlarlos con analgésicos, pero los síntomas empeoraron. Un día, se levantó completamente ciego.

Su pareja y otras personas que vivían con ellos lo llevaron al hospital. Allí, los médicos le diagnosticaron una bacteria que le estaba afectando la vista, el oído y parte del cerebro. La bacteria ya había avanzado mucho y el tratamiento no era seguro. González estuvo tres meses hospitalizado y, al salir, fue llevado a un albergue.

En el albergue, González perdió el 60% de la vista y parte de la audición. Está aprendiendo a usar un andarivel.

La lucha por su pasaporte

Según testificó este migrante nicaragüense a la TNC, desde julio que salió del hospital solicitó sus pertenencias a sus excompañeros de apartamento, incluido su pasaporte nicaragüense, sin embargo, se negaron a entregárselo.

LEER MÁS: Nicaragüense pierde la vida en choque vehicular en EEUU cuando iba a una entrevista laboral

González narró que le urgía recuperar su pasaporte para volver a Nicaragua dada su delicada situación de salud, sin embargo, solo recibía negativas de su expareja y compañeros y pidió ayuda a la organización para recuperar su documento.

Por esta razón, la TNC optó por contactar a sus excompañeros de apartamento y les notificaron que en Estados Unidos retener un pasaporte de otra persona se considera un grave delito por lo que notificarían el caso a las autoridades.

"Tener documentos de otra persona y no quererlos entregar es un delito de robo identidad, así de claro y es un delito penado por la ley”, señaló la organización.

Ante la advertencia de la TNC, los excompañeros de apartamento optaron por entregar el mismo día el pasaporte y la cédula de identidad hasta el albergue donde se encuentra González desde que salió del hospital.

“Ayer, a altas horas de la noche le llegaron a entregar su pasaporte y cédula nicaragüense y nos envió un audio diciendo que estaba muy agradecido por que le habíamos ayudado a recuperar sus documentos” precisó la organización.

Solicita un boleto de avión para regresar a Nicaragua

Román González señaló que de parte del albergue ya le anunciaron que debía desalojar y teme irse a la calle enfermo y sin medicinas.

Su sueño americano en este momento es obtener un boleto de avión que le permita volver a Nicaragua al lado de los suyos.

"Yo no pido dinero, lo que quiero es regresarme, mi madre se ha enfermado de ver mi situación y quiero regresar, vivo .... aquí ya no hago nada, Dios me dio una segunda oportunidad de vivir. Quiero Regresarme. Por favor ayúdenme”, expresó González con su voz quebrada.

La historia de González también es un llamado a la solidaridad. González necesita ayuda para regresar a Nicaragua.

Si quieres ayudar, puedes donar al número +1 (281) 704-9881 por Zelle, CashApp, Venmo o a través de la plataforma de Facebook de la TNC.