“Mi cocina es para todos”: Adán Selva, artista culinario nicaragüense en El Salvador

Matilde Larrosa

Enero 31, 2024 07:06 AM

Hay lugares que recuerdan al hogar y otros que enseñan que el hogar está dentro de uno mismo. En un merendero popular de San Salvador, con la algarabía y demanda similar a las fritangas nicaragüenses, está Adán Selva esperando por la entrevista con 100% Noticias mientras degusta un plato de arroz, carne desmenuzada y ensalada con un fresco de Chan.

Hijo de madre salvadoreña y padre nicaragüense, creció en Managua en una familia de seis hermanos donde su casa fue siempre el punto de reunión familiar cada fin de semana. Hacían “peroladas” de comida y llegaban sus primos y tíos, a todos les encantaba porque la comida era una fusión de la gastronomía salvadoreña y nicaragüense. Así nacieron sus ganas de cocinar.

“Nuestra madre siempre nos enseñó a hacer de todo, por igual, entre hombres y mujeres. De ella aprendí a cocinar y mi primer platillo fue el arroz, esa es la prueba, si haces un buen arroz, podes pasar a otro nivel.” Comenta, agregando que en un par de ocasiones recibió comentarios despectivos por ser hombre y dedicarse a la cocina. Chef Adán Selva y uno de los platillos que suele preparar en El Salvador.

La decisión de dedicarse profesionalmente a cocinar sucedió en la universidad, por comentarios positivos de sus amigos hacia pastas y arroces que cocinaba cuando se reunían y posteriormente, en alianza con uno de ellos, empezaron a vender ceviches por encargo y con muestras en algunos centros comerciales de la ciudad. “Tropicana” fue uno de sus primeros emprendimientos, ubicado en Altamira, vendía ceviches con frutas.

En Diriamba montó un restaurante y centro cultural; aprovechando el movimiento artístico de dicha ciudad, además de la comida, generaba un espacio para artistas emergentes de todas las disciplinas. A raíz de una crisis económica, decidió salir del país y “probar suerte” en Colombia, donde trabajó en un restaurante de Cartagena y Santa Marta haciendo comidas locales como la bandeja paisa, el sancocho, entre otras.

“De Colombia aprendí mucho, es un país muy grande y varios amigos colombianos hasta peleaban por enseñarme los platos de sus regiones.”

Después de su paso por el país suramericano decide ir a El Salvador donde se encontró con una buena aceptación de la comida nicaragüense, particularmente los asados, que son su especialidad. A través de alianzas con amistades logró trabajar en cafés culturales donde se destacó por elaborar las reconocidas fritangas hasta llegar a trabajar de forma independiente. Chef Adán Selva, nicaragüense que destaca en El Salvador.

“La comunidad nicaragüense en El Salvador es muy aceptada, también porque son países que comparten muchas similitudes en su historia y gastronomía, en cuanto a los alimentos hechos a base de maíz, como las “Riguas” que vendrían siendo nuestras “Güirilas” pero en pequeñito. Lo que es el éxito aquí son los nacatamales y el asado nicaragüense.”

Adán se identifica como un artista culinario, a diferencia de un chef o cocinero, considera que el término “artista culinario” es más integral pues engloba el acto de cocinar, de administrar un emprendimiento y de ser creativo ante las combinaciones de alimentos. Disfruta de todo tipo de comida y en todo tipo de lugares; desde comer en un “carretoncito en la calle” hasta comer en un restaurante gourmet.

“La comida para mí es vida y también es una forma de relacionarnos, pero a veces la cocina se vuelve un poco clasista y eso es lo que trato de cambiar en mi cocina. En Nicaragua tenía un día a la semana donde salíamos a repartir lo que cocinamos a personas en condición de calle o asilos de adultos mayores, para mí es muy importante dar de lo que he recibido y quiero replicarlo en El Salvador.”

“Lo que yo hago con la comida nicaragüense, salvadoreña y centroamericana es fusionarla con las técnicas de la cocina internacional como las de Argentina, Uruguay o Colombia. Trato de cumplir un balance en el platillo entre la proteína, los carbohidratos, etc, pero tropicalizado. Busco ingredientes de alta calidad que estén a mi alcance y en el mercado más cercano”.

Es certificado como chef internacional en El Salvador y su proyecto de graduación fue una versión de la comida caribeña nicaragüense en versión gourmet. Actualmente hace cocina nicaragüense durante los fines de semanas y está iniciando un proyecto de restaurante, además estudia pedagogía culinaria para concretar su sueño: crear un restaurante escuela.

“Si a una persona le ha tocado abandonar su tierra y siente que no puede crecer en el lugar donde está, quiero que sepa que tiene la fuerza para no dejarse vencer, ver cómo resurgir y crear. Desde mi experiencia, el arte culinario es mi forma de expresarme, ha sido difícil, pero poco a poco he ido sentando bases para sostenerme.”