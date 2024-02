Embajada de Nicaragua en Panamá suspende servicios consulares tras asilo a Martinelli

Equipo de Periodistas

Los nicaragüenses radicados en Panamá denunciaron la suspensión de los servicios consulares en la embajada de Nicaragua mientras el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción por la justicia panameña, se refugia allí desde hace dos semanas.

Desde que el exmandatario Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua en el país canalero, donde también opera el consulado, familiares, amigos y abogados del ex gobernante Ricardo Martinelli, entran y salen a diario. Pero los nicaragüenses que llegan a solicitar algún trámite se encuentran con el anuncio del cierre indefinido “hasta nuevo aviso”.

Tal fue el caso de la nicaragüense Claudia López quien declaró ante TVN-2.com que llegó a este recinto diplomático para gestionar su cédula y pasaporte, requisito para buscar empleo en Panamá, pero le tocó regresar a su residencia con las manos vacías.

“El consulado no está atendiendo, tienen un letrero afuera que dice, ‘hasta nuevo aviso’. Llamas a los números de teléfono y ya los desconectaron. No hay respuestas, no te dicen vamos a atender en equis día”, denunció López.

López, es una de los miles de nicaragüenses afectadas por el cierre del consulado en Panamá, se siente desamparada por su gobierno ya que ninguno de los funcionarios sale a explicar qué puede hacer para resolver su problema.

“Para yo poder trabajar en Panamá necesito tener mi permiso, y para eso el Mitradel me pide que tenga pasaporte actualizado, lastimosamente mi pasaporte está vencido y no lo puedo renovar porque no están atendiendo”, añadió.

López tiene quince años viviendo en Panamá, afirmó que en estos momentos no está trabajando porque prefiere hacerlo de forma legal ya que también cotiza, paga seguro e impuestos, pero, no puede trabajar por no tener la documentación, y esto la está afectando a ella y su familia.

“Quisiéramos, como comunidad nicaragüense, que nos ayudaran, que el consulado haga una opción, o por lo menos las autoridades, si el consulado no sale a dar la cara, de que hagan una excepción y nuestros documentos puedan avanzar”, solicitó López.

Pedro Martínez, es otro nicaragüense que reside en Panamá desde hace diez años. Denuncia la poca o nula atención que ha recibido en la embajada de Nicaragua. "Ni atención te prestaban, pero ahora ya ni eso", lamentó Martínez.

"Antes de la llegada de Martinelli ya era difícil obtener un buen servicio, pero ahora la situación ha empeorado". Martínez asegura que ha sido testigo de cómo otros nicaragüenses también han sido “ignorados” en la embajada.

Nicaragüenses buscan ayuda

Según el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA), Rafael Rodríguez en el país canalero hay más de 22 mil nicaragüenses y son muchos los que se han acercado a estas oficinas para buscar ayuda ante el sorpresivo cierre del consulado de Nicaragua.

De acuerdo con Rodríguez, la preocupación entre la comunidad nicaragüense afectada con la nueva medida aumenta porque tienen hasta finales de febrero para entregar documentación en el Servicio Nacional de Migración para poder obtener su residencia permanente.

“Esto se debe, según ellos, a que allá les informan que, debido a que les están dando asilo al expresidente Martinelli tienen que mantener la seguridad en el perímetro y por tal razón no hay ningún tipo de entrega de documentos en este momento”, indicó Rodríguez.

Asimismo, el activista apuntó que la Asociación está haciendo las solicitudes ante el Servicio de Migración para poner al tanto de la situación que enfrentan los migrantes nicaragüenses.

No obstante, señaló que hay nicaragüenses con pasaportes vencidos lo que impide efectuar nuevos procesos y a diferencia de otros consulados, el de Nicaragua demora entre tres y seis meses, lo que significa que estas personas llevan mucho tiempo esperando por sus trámites.

“Se han encontrado con la sorpresa de que por el servicio de seguridad extremo que hay en el área, no los dejan llegar ni siquiera a la ventanilla en busca de una respuesta”, manifestó Rodríguez.

Los nicaragüenses podrían perder residencia

De acuerdo con Rodríguez, hay nicaragüenses que tienen aprobada su residencia por Crisol de Raza, pero se enfrentan al riesgo de perderla porque necesitan la renovación del carnet y así obtener la cédula de residente permanente.

“Me llama la atención porque, después que un ciudadano tiene un carnet de 10 años de residir en este país, ahora por culpa de esta situación, si Migración no les da otra oportunidad, se van a quedar indocumentados, pierden la valiosa cédula de residente y tendrán que iniciar el trámite desde cero”, alertó.

En sitio web de embajada no informan de suspensión

Mientras tanto, hasta este 22 de febrero de 2024, la página web de la Embajada de Nicaragua en Panamá no informaba sobre el cierre temporal del consulado.

Al contrario, la página web indica que los trámites para registros notariales, legalización de documentos, emisión de pasaportes o salvoconductos se realizan de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 5:00 pm.

En los últimos meses el régimen de Daniel Ortega también ha cerrado consulados de modo informal en países como Guatemala, México, Estados Unidos, Alemania entre otros.

Sala diplomática al estilo Martinelli

Mientras los nicaragüenses enfrentan dificultades para ordenar su estatus legal en Panamá con el cierre del consulado, el exmandatario decoró a su antojo la sala diplomática de Nicaragua y hasta se hizo acompañar de su perro Bruno.

Un gran tanque de agua, televisores, aires acondicionados, otros electrodomésticos e, incluso, su mascota llegó a la sede de la embajada nicaragüense, sumándose a los colchones y cajas de alimentos, entre otros, entregados en el lugar el, pocas horas después de que el régimen de Daniel Ortega informara del asilo otorgado a Martinelli y se confirmara que el político estaba allí.

La sede diplomática, situada en un barrio de clase media en Ciudad de Panamá, es una vieja casa de techo con tejas rotas y paredes y rejas de pintura desconchada.