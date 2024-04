Encuentran a niña nicaragüense reportada como desaparecida en Houston, EEUU

Equipo de Periodistas

Abril 26, 2024 03:04 PM

La Policía de Houston, Texas emitió una "Alerta Amber", por la niña nicaragüense Dariela Patricia Herrera Cruz, de13 años de edad, quien estaba desaparecida desde el 18 de abril 2024, sin embargo la menor se puso en contacto con su familia este viernes y ya se encuentra en casa sana y salva.

De acuerdo con la cadena de televisión Univision con sede en Houston, la abuela de la menor, Patricia Rivera, aseguró que tras la divulgación de la noticia, fue la misma nieta quien se puso en contacto con su madre que vive en Nicaragua y esta la llamó para ir por la menor de edad.

"Ya la niña está en casa con nosotros", confirmó . "Univision 45 ayudó mucho para encontrarla".

Así fue la desaparición de la menor

Según reportes locales, la menor fue vista por última vez caminando por un área de casas móviles en Houston, luego le pidió el celular a un trabajador de mantenimiento y mandó un mensaje.

Posteriormente, fue recogida por un auto color blanco y desapareció.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Houston solicitó ayuda a la comunidad para localizar a la menor de edad.

"Que me regresen a la niña", es la petición que hizo Patricia Rivera, abuela de Dariela en el medio Univision.

LEER MÁS: Camila Ortega Murillo y William Grigsby ya no son directores de Canal 13 y Radio La Primerísima, según medio oficialista

"Si la persona que la tiene no quiere ser identificada, no importa, que solo me la regrese".

Según esta angustiada abuela, su nieta podría haber salido de la casa durante la noche del jueves: " Cenamos y, sobre las 9pm me dijo 'ya nos vamos a dormir' y ella se fue a su cuarto".

Sin embargo, la mañana del 19 de abril, Rivera llamó a la menor para ir a la escuela, pero ésta ya no se encontraba en su habitación.

De acuerdo al medio, fue hasta después que la abuela supo que la menor estuvo caminando por el área verde de casas móviles, le pidió el celular a un trabajador de mantenimiento, mandó un mensaje, y al devolver el teléfono lo borró para que no lo pudiera leer.

Acto seguido, fue recogida por un auto color blanco y desapareció.

Nicaragüenses hallados sin vida tras desaparición

La organización de ayuda a migrantes Texas Nicaraguan Community (TNC) en los últimos días ha informado sobre el hallazgo de varios nicaragüenses que se encontraban desaparecidos en suelo estadounidense, sin embargo, estos han sido hallados sin vida.

Tal es el caso de Donald Elías Gutiérrez Casco, quien abandonó Nicaragua en 2018 con rumbo a Estados Unidos y desde entonces perdió contacto con su familia.

En la primera semana de abril, los familiares de Gutiérrez fueron notificados del hallazgo de sus restos en una fosa común de Guanajuato, México y lograron dar con los mismos tras verificar las pruebas de ADN.

También está el caso de Justin Soto, de 22 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 13 de abril en el Estado de North Carolina, continúan las investigaciones para conocer las causas de su muerte y sus familiares piden ayuda para su repatriación a su natal El Realejo, Chinandega de donde era originario.

Se suma el caso del nicaragüense Oswaldo León, de 46 años, quien se encontraba desaparecido desde el 13 de abril, sin embargo, días más tarde su cuerpo fue encontrado sin vida a unas millas del vehículo por agentes policiales. Se presume que el móvil del crimen fue un asalto.