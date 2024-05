Identifican a nicaragüense desaparecido hace dos años tras cruzar el río Bravo

Equipo de Periodistas

Mayo 21, 2024 10:54 AM

Tras dos años y cinco meses de incertidumbre, la familia de Kelvin Josué Torres Robles, un joven nicaragüense de 27 años, quien desapareció mientras cruzaba el río Bravo en 2022, finalmente recibió la triste noticia de su fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo de Torres Robles, oriundo de Boaco, Nicaragua, fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, y principalmente a la labor incansable de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC).

"Lamentablemente, este no es un caso aislado", señaló TNC, "miles de personas migrantes de origen nicaragüense que están desaparecidas, no se han logrado ubicar sus cuerpos y muchos de estos cuerpos que están en la morgue no portaban identificación".

En el caso puntual de Torres Robles, la organización explicó que el día de la desaparición, su familia perdió contacto con él la tarde del 5 de mayo, cuando les avisó que cruzaría el río y que los llamaría más tarde.

LEER MÁS: Dan último adiós a joven atropellada por una lancha en San Juan del Sur, Nicaragua

Lamentablemente, esa llamada nunca llegó. A pesar de que el reporte de búsqueda mencionaba los tatuajes distintivos en el brazo izquierdo del joven, estos detalles no fueron suficientes para identificarlo en el momento.

Su cuerpo fue encontrado y permaneció en la morgue del condado de Webb, Texas, hasta que las huellas dactilares permitieron su identificación definitiva. La notificación oficial llegó a través del proyecto de identificación que lleva a cabo la Universidad del Norte de Texas.

“La morgue de esta localidad del condado de Webb County en Laredo Texas. NO COLABORA con organizaciones no Gubernamentales y la forense a cargo, quiere que el trámite sea realizado por embajadas y consulados de Nicaragua, dificultando más el proceso de identificación de los cuerpos”, denunció.

Tras la confirmación, la familia de Torres Robles fue informada del hallazgo y se están realizando los trámites para la repatriación del cuerpo.

TNC denunció las dificultades que enfrentan las familias de migrantes desaparecidos para identificar a sus seres queridos, debido a la falta de colaboración por parte de las autoridades de algunos condados en Estados Unidos.

La organización agregó que, durante sus años de labor, han coincidido con diferentes consulados de otros países y fiscalías de México que tienen la misma opinión sobre el complejo desempeño de estas autoridades.