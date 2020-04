La directora del FMI Kristalina Georgieva, informó que aprobaron fondos para 25 países pobres, se incluyó Haití, pero no Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega quedó fuera de la aprobación de fondos del FMI para aliviar la deuda de los países más pobres del mundo ante la pandemia del coronavirus.



Este lunes la directora del FMI Kristalina Georgieva, informó en un comunicado que aprobaron fondos para 25 países pobres, la mayoría son de África y de América sólo se le aprobó alivio a Haití. Nicaragua quedó fuera pese a ser uno de los países más pobres del continente.

A inicios de marzo se conoció extraoficialmente que Ortega solicitó una partida de 470 millones de dólares de 10 mil millones de dólares que tenía disponible el FMI.



"Esto proporciona subvenciones a nuestros miembros más pobres y vulnerables para cubrir sus obligaciones de deuda con el FMI durante una fase inicial en los próximos seis meses y les ayudará a canalizar más de sus escasos recursos financieros hacia vitales esfuerzos médicos de emergencia y otros esfuerzos de ayuda", dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva​, en un comunicado.



Para el ex canciller Franciso Aguirre Sacasa la no inclusión de Nicaragua en este alivio del FMI, se debe a dos factores. Uno que "la percepción de que el gobierno nicaragüense no está realmente comprometido con luchar contra el Covid-19 por la falta de liderazgo personal del Comandante Ortega a esta causa por ser prácticamente el único jefe de estado americano que no se ha sumado personalmente a esta causa" dijo Aguirre Sacasa a 100% Noticias.

El otro factor que puede explicar el no del FMI a la dictadura Ortega-Murillo es que influyen las sanciones impuestas por Estados Unidos, aunque la mayoría son individuales y ciertas institucionales como Policía Nacional, Bancorp y grupo empresarial de los Ortega-Murillo.



"Por otro lado, no se puede descartar que Nicaragua haya quedado fuera por ser sancionado y aislado de la comunidad internacional y muy especialmente los Estados Unidos" señaló Aguirre Sacasa.



El ex director de ingresos, Róger Arteaga coincide con Aguirre en el tema de la inacción del régimen sandinista ante la pandemia del coronavirus y agregó que Nicaragua actualmente no tiene un programa con el FMI, sólo se someten a la revisión del estado de la economía basados en los acuerdos del artículo IV.

Según Arteaga, el FMI no ha firmado un acuerdo con el régimen sandinista porque no hay "confianza".



"Probable por no tener un programa con el FMI, el fondo no va a arriesgarse a menos que Nicaragua pida firmar un convenio y se someta a todo lo que le diga el fondo" dijo Arteaga quien agregó que el régimen había solicitado ser parte de un programa, pero "no se lo aprobaron porque no hay garantía, el FMI no tiene control en Nicaragua, sólo ven lo del artículo IV, ven cifras y se van".



Una de las recomendaciones que ha brindado el FMI al régimen sandinista es que recuperen la "confianza" con los entes económicos del país que se perdió tras la represión de abril del 2018, señaló Arteaga.



El Fondo, junto con el Banco Mundial, solicitó a los países miembros del G-20, las más ricas del mundo, que dejen de cobrar los pagos de la deuda de los países pobres desde el 1 de mayo hasta junio de 2021. El G-20 se reune este 16 de abril.



La nota del FMI detalla que el alivio de la deuda a los países beneficiados, será financiado por el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFAC) del FMI, que se creó por primera vez para combatir el brote de ébola en África Occidental en 2015 y se ha utilizado ahora para ayudar a los países a enfrentar la COVID-19.



La semana pasada, el Banco Mundial dijo que dispondría 160.000 millones de dólares en ayuda de emergencia durante 15 meses para ayudar a los países afectados por el nuevo coronavirus.



Los países que recibirán alivio del servicio de la deuda son: Afganistán, Benín, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique , Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen.



Hasta el momento el régimen de Ortega sólo ha recibido 1 millón de dólares de Taiwán, otro millón de los 8 millones que distribuyó el BCIE a través del SICA y las 26 mil pruebas de coronavirus, que hasta el momento solo se sabe que se aplicarían 50 pruebas por día.