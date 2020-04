Periodista Winston Potosme: el ataque a mi papá fue premeditado y con "saña" política

10:06 a.m.

Winston Potosme se encuentra exiliado en Estados Unidos tras la persecución que realizó el régimen de Daniel Ortega contra periodistas en Nicaragua.

El periodista independiente Winston Potosme, aseguró a 100% Noticias que el ataque a su padre Luis Potosme, fue "premeditado" y tiene todas las características de ser un ataque cuyo móvil es "político".



"Creo que es una saña de alguien que la tiene contra mi papá, es una saña con tintes politicos" dijo Potosme vía whats app a 100% Noticias.



El periodista, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, presume que la agresión a su padre dentro de su propia casa, en horas de la madrugada de este jueves fue planeado y actuaron varios elementos.

"Actuaron 3 o 4 personas, fue un hecho premeditado, hay autores intelectuales, autores del hecho que tienen que ver con temas políticos y especificamente con el frente sandinista" denunció el colega.



Los hechos ocurrieron entre 4 o 5 de la mañana de este jueves en la casa de Luis Potosme, ubicada en el municipio de Niquinohomo. Los agresores se robaron el teléfono del señor Potosme y lo utilizaron para enviar mensajes de amenazas y vulgaridades tanto a Winston como a una hermana de él, quien también está exiliada.

#Nicaragua 🇳🇮La @CIDH y @RELE_CIDH condenan el ataque al padre del periodista independiente Winston Potosme (@nicaperiodista), agredido y herido de gravedad por un grupo de personas que ingresaron a su casa esta madrugada. Abrimos hilo👇 (1/5) #MESENI #LibertadDeExpresión https://t.co/nwIzr3GM6Z — CIDH - IACHR (@CIDH) April 16, 2020



"Tiene un trauma cráneo encefálico, se ensañaron con él en el cerebro para matarlo" señaló Potosme, quien agregó que la Policía sandinista llegó a la casa para investigaciones y que se comunicaron con él.

Don Luis Potosme fue sometido a una operación por 6 horas, este jueves en el hospital Lenín Fonseca. Winston asegura que ya son varias situaciones de agresión, no es la primera vez, pues han señalado falsamente a su padre de elaborar morteros para quienes estaban en tranques, "lo cual no es cierto" dijo Potosme y en segundo lugar considera que la agresión es porque él es periodista y ha trabajado en medios independientes como Café con Voz y me relacionan a 100% Noticias.

Winston Potosme recibió un impacto de bala en uno de sus brazos, durante la última marcha en Managua en el 2018, el día que mataron al joven de 16 años Max Romero.