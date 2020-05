Sancionada policía sandinista golpea a familia Fonseca Salgado en Malpaisillo

El profesor Luis Alberto Fonseca Salgado denunció a la sancionada policía sandinista en Malpaisillo, León por invadir propiedad privada y golpear a toda su familia.

Según Fonseca, oficiales de la policía llegaron a buscarlo a la casa de su mamá, al ingresar a la propiedad le recetaron golpes a su progenitora y hermanos. “Estaba en la casa de mi mamá llegaron los perros de la policía a buscarme, golpearon a mi madre y hermanos, cuando quise defender a mi familia me dijeron perro criminal, me pegaron dos patadas en el estómago y con el AK; me dijeron por crimen organizado, por terrorista, por droga, el pueblo de malpaisillo sabe que me he parado firmemente contra este gobierno criminal y tirano, el pueblo sabe que soy un ciudadano honesto y responsable, pero estaré en contra de este gobierno criminal”, denunció el profesor.

🔴POLICÍA INVADE Y GOLPEA A CIUDADANOS🔴



En Malpaisillo, la familia Fonseca Salgado fueron allanados ilegalmente y golpeados por la policía. 🆘️



Freddy Fonseca fue uno de los golpeados. Al final no encontraron nada y sólo causaron desorden y lesiones. ⚠️#Nicaragua pic.twitter.com/MfG6dl8a35 — Cheva Patriota (@29Cheva_Patria) May 1, 2020

Fonseca sostiene que asedio y hostigamiento policías se debe a que se opone al régimen Ortega Murillo.