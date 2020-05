Daniel Ortega tiene que pagar por sus crímenes dice Eurodiputado José Ramón Bauzá

10:36 a.m.

El Eurodiputado José Ramon Bauzá aseguró en una entrevista en Acción 10 en la mañana, que no existe la posibilidad de que el dictador Daniel Ortega quede en la impunidad pese a que este acepte salir del poder “esa negociación implicaría que un criminal pudiese quedar en libertad y yo por supuesto hablando por mi parte no en nombre de otra institución, creo que ante ese chantaje no debe participar la Unión Europea” dijo el diputado europeo.

“Creo que el que ha cometido asesinato y que ha formado parte activa de la infraestructura de la represión y de la corrupción no pueden salir indemnes tiene que pagar ante la justicia” enfatizó la mañana de este miércoles 6 de mayo el diputado Bauzá.

Además, se dirigió a los exiliados y la población que día a días está siendo asediada por parte del régimen de Daniel Ortega y por la sancionada policía sandinista “quiero decirles que no están solos que las instituciones europeas están junto a ellos y yo personalmente a título individual lucharé día y noche para que su libertad sea efectiva y para que la represión y las acciones corruptas violentas y las agresiones de derechos humanos no queden impunes” aseguró José Ramon Bauzá.

“Estén tranquilos, no tengan la menor duda de que al menos lo que yo represento siempre estará a su lado así que muchos ánimos y sobre todo que ya estamos más cerca del final de la dictadura de Ortega y Murillo” finalizó diciendo el Eurodiputado.