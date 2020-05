Muere conductor de la embajada de Japón en Nicaragua sospechoso de COVID-19

El portal de noticias The Japan News informó del deceso de un hombre nicaragüense que trabajaba como conductor de la embajada de Japón en Nicaragua, quien murió el miércoles de inflamación después de mostrar síntomas del nuevo coronavirus, según la embajada.

“El 29 de abril, el hombre se quejó de un dolor de cabeza y una sensación incómoda en su garganta y se registró en un hospital en la ciudad capital de Managua el 3 de mayo. Sufría de diabetes crónica” detalla el portal noticioso.

Leer más: Observatorio ciudadano del covid-19 reporta 781 personas afectadas en Nicaragua

Según el portal noticioso, el conductor no se pudo realizar una prueba de coronavirus; sin embargo la embajada indicó que "la probabilidad de una infección por [coronavirus] es alta".

La embajada de Japón informó que hasta el jueves, ninguno de los aproximadamente 30 empleados de la embajada japonesa y local se había quejado de sentirse mal, pero aquellos que estaban en contacto cercano con el hombre se encuentran actualmente en cuarentena domiciliaria.

Leer más: La Lupa: MINSA recurre a SUMEDICO para reforzar sistema hospitalario frente a COVID19

The Japan News reconoce que en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega no tiene en cuenta las medidas de prevención de infecciones. “Las instituciones, incluidas las escuelas y las tiendas, no han tomado medidas de cierre, y se siguen celebrando eventos deportivos, como partidos de fútbol” detalla el portal https://the-japan-news.com/news/article/0006537656

El Ministerio de Salud Sandinista reporta 16 casos de COVID-19 de los cuales 5 han fallecido. Este viernes el minsa no brindó informe lunes, miércoles, jueves y viernes sobre el avance la enfermedad en el país.