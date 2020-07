Ejército y Julio César Avilés, dirigieron operación limpieza en Nicaragua, asegura Coronel en retiro Tomas Maldonado

El Coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, aseguró que el sancionado jefe del Ejército Julio César Avilés y la institución fueron los que lideraron la operación limpieza en Carazo el pasado 8 de julio del 2018.

Maldonado, en entrevista con el periodista Gerall Chávez de Nicaragua Actual, aseguró que recibió una llamada de la "inteligencia" del Ejército y ahí estaba el General Avilés dando orientaciones a la persona que le llamó, para tratar de ofrecerle un trato: protección a su hijo Joao Maldonado a cambio de que les ayudara a dicha operación que bañó de sangre a Nicaragua.

"A mi me llamaron los de inteligencia del Ejército, teniendo ahí a la orilla, el que estaba hablando, a Julio Avilés, como somos conocidos y vive cerca su papa como a los 80 metros de aquí, entonces, eso él le dijo que me llamaran como aseverando que yo tenía que ver con la organización de los tranques y que le apoyara para desarmar eso y que iba a venir, ya venía esa limpieza, incluso me ofreció a mí, que le apoyara y que él iba apoyar, sabiendo que Joao (hijo de Maldonado) andaba en esa situación metido" aseguró el Coronel en retiro Maldonado, quien también es exreo político del régimen sandinista.

Según Maldonado esa inesperada llamada la recibió como 3 o 4 días antes de la operación limpieza en Carazo.

"Él insistía y Julio Avilés le dijo "decile de las condiciones entonces" hablaron de decir que yo podía recibir prebendas de ellos y que se entregara mi hijo y que le iban a dar una casa de seguridad" reveló Maldonado quien considera que la institución castrense está plenamente involucrada en la represión, tal y como lo señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señaló a militares de armar a paramilitares y policía.

"Hay un involucramiento tremendo en eso, ahí no hay vuelta de hoja en esa situación, que ellos quieran ocultar, bueno que hagan el esfuerzo, pero yo tuve esa comunicación con ellos. Ellos me llamaron, julio aviles con el jefe de información" reiteró Maldonado.

Avilés y Maldonado estuvieron juntos en el Ejército, coincidieron en su momento en el mismo grado militar y según Maldonado quiso prácticamente aprovechar esa cercanía que tuvieron en ese entonces creyendo que "podía jugar conmigo esa carta, como que él era un Dios al cual nosotros teníamos que ver como alguien que nos podía hacer un favor y yo dije no, conmigo estáss equivocado, la posicion de él no es la misma que la mía porque la autoridad moral que yo tengo no la tiene él" expresó Maldonado.