Francisco Hernández dice que fue liberado bajo amenaza y denunció torturas en el penal

El recién liberado preso político Francisco Hernández dijo que realmente no esperaba esta liberación, y lamentó que su compañero de celda y también reo político Víctor Diaz no fue excarcelado.

“yo no me esperaba el momento que me llegaran a traer porque como soy reo político y debo de salir con todos los reos políticos, no es justo que solo como yo estaba sin libertad, iba a salir solo yo me imagino que debemos de salir todos los reos políticos, es injusto que solo a mi me dejen salir y a Víctor Díaz Pérez lo deje dejaran todavía adentro” mencionó el reo político.

Además, dio a conocer que el reo político Kevin Solís continúa en celdas de máxima seguridad, la 300, “estaba esperando mirar a Kevin Solís salir y no mire a nadie, solo a Giovanny Guido, solo a él mire” agregó Hernández.

Asimismo, denunció durante sus declaraciones que han sufrido torturas por parte de las autoridades del sistema penitenciario, así como la creación de un grupo de reos comunes con la misión de atacar, agredir a los presos políticos, el encargado de conformar este grupo según Franciscos es el funcionario Alexis Cruz.

De igual manera mencionó que hay una persona dentro del sistema llamado Jorge quien estuvo a cargo de torturar a los reos políticos “hay un funcionario no se que tipo de rango sea pero tenía tres estrellas se llama Jorge y de mal apodo le dicen malanga, ese tipo cada vez que nuestra familia llegaba y después de que terminaba la visita, nos sacaba y nos apartaba para que nosotros defecáramos, ¿a dónde ha visto este tipo de cosas aquí en Nicaragua? Hasta ahora escucho eso, hasta ahora lo veo, lo viví en carne propia ese tipo está mal de la cabeza” dijo muy molesto el ahora excarcelado político.

También Hernández expuso que los demás reos políticos están siendo torturados por el director del sistema penitenciario Julio Blandón, por lo que pide que una comisión de derechos humanos se dirija al sistema penitenciario para que constate tales abusos de las autoridades penal contra los reos políticos.

Hernández denunció que fumigaron las celdas sin sacar a los reos.

Según información de la abogada Yonarqui Martínez “Francisco Hermandes, tiene libertad completa. Él cumplió con su condena el 26 de junio de este año, 10 meses bajo prisión… no tiene ninguna condición ni ninguna medida puesto que el ya cumplió con su condena”. Dijo Martínez