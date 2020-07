Silvio Báez: Las "revoluciones" se "pervirtieron" se convirtieron en dictaduras corruptas y sangrientas"

El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, dedicó su homilía para hablar del trigo y la cizaña y lo aterrizó al contexto actual que se vive en países como Nicaragua donde algunos procesos políticos terminaron en "revoluciones" que en sus inicios dieron esperanzas, pero se "pervirtieron".

"Todos conocemos por experiencia lo que ha sucedido en algunos de nuestros países con ciertos procesos políticos que se hacen llamar “revoluciones”. En sus inicios suscitaron mucha esperanza y pudieron haber traído justicia y desarrollo a nuestros pueblos, pero se pervirtieron, convirtiéndose en dictaduras corruptas y sangrientas que han sumido a nuestra gente en la miseria y han provocado mucho dolor y muerte. Sin embargo, aún en medio de la represión y la falta de libertades, nuestros pueblos conservan su dignidad, no se resignan y luchan por su liberación" aseguró Báez quien se encuentra exiliado en Estados Unidos.

Este domingo 19 de julio el FSLN que está en el poder en Nicaragua celebra el 41 aniversario de la revolución sandinista. Rosario Murillo, la vicepresidenta sancionada hizo una decoración de la plaza de la "revolución" que fue cuestionada por el sacerdote Edwin Román quien denunció que es parte de un "rito satánico" y que esta vez Murillo se sobrepasó.

Monseñor Báez llamó a tener paciencia en medio de esa "misteriosa convivencia de trigo y cizaña, de mal y bien" pues se puede correr el riesgo de arrancar el trigo, por arrancar la cizaña a como dice la parábola que compartió de Mateo 13:30, ,

El obispo Báez aclaró que el no impacentarse no significa "ignorar la diferencia radical que hay entre el trigo y la cizaña, entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto, entre la víctima y sus torturadores. La parábola no es una invitación a la pasividad y a la indiferencia" señaló.

"Todo discípulo de Jesús está llamado a denunciar el mal y a no ser esclavo de él. Lo que no podemos es dejarnos llevar por la emoción, la precipitación irresponsable, el miedo y mucho menos por la violencia. Debemos actuar siempre animados por la firme esperanza en la cosecha de Dios, quien al final separará el trigo de la cizaña y almacenará el trigo en su granero" reiteró Báez