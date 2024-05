Minsa aclara circular: Solo deben reportar capacitaciones que incluyan a invitados internacionales

La circular en referencia no incluye: a) las gestiones personales de profesionales de la salud, sean estos públicos o privados; b) Las Jornadas Científicas y Médicas de los hospitales y unidades de salud que no involucren a invitados internacionales; c) Actividades organizadas por gremios o asociaciones del ámbito de la salud, que no involucre a invitados internacionales”