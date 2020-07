EEUU a General Julio Avilés: no queremos que nuestro sistema financiero sea cómplice de represión y corrupción

11:36 a.m.

"En cuanto a lo que dijo en General, nosotros como país no queremos que nuestro sistema financiero sea cómplice en cuanto a la represión y la corrupción" así respondió el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Jon Piechowski, de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, al señalamiento que hizo el sancionado General Julio Céar Avilés, quien tildó de "injerencistas" las sanciones que le impuso Departamento del Tesoro de EE.UU.

Piechowski, no quiso especular sobre si vienen o no más sanciones contra funcionarios militares, judiciales y de otras instituciones.

"Pero quiero repetir y recalcar que cada agente del Estado cada socio de Ortega Murillo tiene una opción, un policía por ejemplo o un soldado tiene la decisión si quiere reprimir a un manifestante o no o dejar que ejerza sus derechos, un juez puede respetar la ley o puede detener a alguien arbitrariamente o sea que estas son las opciones que y nosotros con las sanciones que imponemos, queremos mandar esa señal a la vez que decimos que vamos a seguir aislando al régimen de Ortega Murillo y fíjese que también vamos aislar al régimen diplomáticamente trabajando con las demás democracias sea de América latina y el Caribe, sea de Europa hemos visto con las acciones adoptadas por la Unión Europea hace un par de meses que también hay una conciencia creciente de lo que está ocurriendo allí en Nicaragua" adelantó Piechowski

El funcionario del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos mantienen las relaciones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega "por nuestros intereses y por el momento seguiremos así, yo no veo porqué no, pero la medida que sea inclusive las sanciones siempre son una mera herramienta para llegar a una conclusión, en este caso es apoyar al pueblo nicaragüense a que pueda participar en elecciones libres y justas y que ya no haya represión al pueblo" manifestó Piechowski durante una teleconferencia este miércoles con un reducido grupo de periodistas nicaragüenses a la cual tuvo acceso 100% Noticias.

El General Avilés se pronunció el pasado 16 de julio sobre las sanciones que le impusieron ya que para el Departamento del Tesoro, es un aliado al régimen, no desarmó a los paramilitares y acusó que militares armaron a los paramilitares.

"No hemos entregado armas a nadie, rechazamos esas calumnias. Aprovecho para hacer responsables a los calumniadores de daños físicos y psicológicos que puedan causar a nuestros compañeros y sus familiares. No hay ni un solo caso que en medio de las situaciones de Abril que un miembro del ejército haya agredido a un nicaragüense. Esa decisión del Departamento del Tesoro es injerencismo" dijo Avilés, según el reportó el Diario La Prensa quien tuvo acceso a la conferencia de prensa que brindó el sancionado jefe del ejército sandinista.

Aunque Avilés y otros militares aparecen en actos públicos con los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, rodeado de banderas rojinegras, dice que no se conducen por "criterios políticos"

"Bajo ningún punto de vista lo aceptamos nosotros. No nos conducimos por criterios políticos, sino bajo lo establecido en nuestra Constitución y nuestras leyes. El ejército de Nicaragua se rige bajo artículo 95 de la Constitución de Nicaragua a la que debemos estricta obediencia. El presidente es el Jefe Supremo de las fuerzas Armadas como en otros países. El artículo 95 de la Constitución lo que dice es subordinación al poder ejercido por el presidente de la república. Esos señalamientos no reflejan la realidad y los rechazamos, al igual que las calumnia que a diario grupos de vividores pretenden afectar la reputación del Ejército de Nicaragua" argumentó Avilés, quien es señalado por el Mayor en retiro Tomás Maldonado de haber dirigido la operación limpieza en Carazo.