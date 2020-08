Tribunal de apelaciones admite recurso a favor del autoconvocado detenido Kevin Monzón

Sus progenitores demandan su libertad y expresan su temor que la policía sandinista lo trate de vincular con la quema en la catedral de Managua.

La sala penal dos del Tribunal de apelaciones de Managua admitió un recurso de exhibición personal a favor del joven autoconvocado Kevin Monzón de 20 años de edad, capturado el pasado viernes por la noche en la rotonda Cristo Rey de Managua.

El joven fue trasladado a los juzgados de Managua en una patrulla de la estación uno de la policía, confirmó su padre a la abogada defensora Yonarqui Martínez.

"Ya se nombró juez ejecutor, estamos esperando que el juez ejecutor vaya a la estación 1 a intimar a la policía, pero una vez más nos damos cuenta de la violación a los derechos humanos en cuanto al debido actuar de la policía, las 48 horas que son reglamentarias, cuando son autoconvocados pasan a esos niveles constitucionales y le violentan su derecho a estos jóvenes que son parte de la oposición" lamentó Martínez.

A través de un video sus progenitores Adrián Monzón Marín y María Isabel Mora, demandan su libertad y expresaron el pasado domingo su temor que la policía sandinista lo vinculara con la quema en la catedral de Managua donde explotó una bomba molotov el pasado viernes 31 de julio. Pero la policía concluyó el Lunes que supuestamente "no hubo mano criminal" en esos hechos. La familia de Kevin está preocupada porque la Policía en Nicaragua estila imputar delitos a opositores que no han cometido.

"Yo como padre, sé lo que tengo, él no ha participado en nada de lo de la catedral, mi hijo es inocente de cualquier cosa que me le vayan a poner. Él no ha participado en ninguna actividad de catedral él es inocente y realmente porque tiene una forma de pensar diferente él está ahi, no sé qué es lo que vaya a pasar, qué cargo vayan a ponerle".

La noche del viernes cuando se dió la captura de kevin, él andaba acompañado de una joven quien logró avisar a sus padres, "nosotros corrimos al lugar donde se lo habían detenidos a él, yo le pregunté a unos oficiales, por qué se llevaron a mi hijo detenido, diciéndoles que él no es ningún delincuente, él no tiene nada que ver en alguna cosa que lo vayan a involucrar" aseguró el señor Monzón.