Monseñor Silvio Báez: La Iglesia padece de ataques, calumnias y persecución pero navega con Jesús

11:16 a.m.

En su homilía este domingo 9 de agosto el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio Báez hizo referencia a las turbulencias y situaciones que ha vivido la iglesia católica, “Aquella barca es imagen de la Iglesia que navega en la historia como una pequeña y frágil embarcación, padeciendo ataques, calumnias y persecuciones. La Iglesia navega entre las aguas agitadas de poderes humanos que la atacan porque no toleran la verdad que ella anuncia, al mismo tiempo avanza resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para callar su voz. Sin embargo, la barca de la Iglesia no navega sola. Jesús está siempre con nosotros. Él protege y guía a la Iglesia. Él no nos olvida ni nos abandona nunca” señaló Monseñor

De igual manera Báez destaca que debemos tener los oídos abiertos para escuchar bien el llamado de Dios “Tenemos que afinar el oído espiritual para escuchar a Jesús que nos llama a caminar, no solo en los momentos luminosos y alegres, cuando todo parece claro, sino también en los momentos de duda, de crisis y de incertidumbre. Aun cuando estamos llenos de miedo y la oscuridad nos envuelve, hay que caminar confiando en Jesús. Jesús no nos quiere paralizados y miedosos, cómodamente protegidos en falsas prudencias y egoísmos solapados. No importa que vayamos lento, dando pequeños pasos cada día. Lo importante es caminar siempre, caminar hacia Jesús, sostenidos por su presencia misteriosa y apoyados únicamente en su palabra” destacó el religioso.

Asimismo, Monseñor Silvio Báez menciona que es en la iglesia donde pone en práctica fe, “Todo termina donde empezó, en la barca, símbolo de la Iglesia. Es en la Iglesia donde vivimos nuestra fe junto a nuestros hermanos y hermanas, con Jesús en medio de nosotros, dispuestos a seguir navegando, sin temor a afrontar nuevos vientos y tempestades, confiando siempre en el Señor y decididos a gritarle humildemente que nos salve siempre que sea necesario”.